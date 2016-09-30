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Новости

1197 Посла России в Гааге вызвали в МИД Нидерландов из-за критики расследования по «Боингу»

30.09.2016 Теги: боинг, мид рф, нидерланды

Нидерландское правительство взывало российского посла в Гааге, чтобы сделать ему дипломатический выговор после того, как российские власти раскритиковали расследование крушения «Боинга» в Донбассе, передает Reuters.

Дипломату заявили, что такая необоснованная критика неприемлема. Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс добавил, что подобная реакция «ставит под сомнение честность, профессионализм и независимость» расследователей.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «глава нашего дипломатического представительства в Нидерландах предоставит все соображения по нашей позиции, которую мы заняли».

В среду, 28 сентября, следственная группа, занимающаяся расследованием крушения самолета, обнародовала предварительный доклад. В нем говорилось, что самолет был сбит из установки «Бук» с территории, подконтрольной сепаратистам. Сама установка попала туда из России. В ответ пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что Москва сожалеет из-за низкого качества и политизированности расследования.


5 комментариев

1
Кот Учёный , 30 сентября 2016 в 15:02
«Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщение о вызове российского посла в МИД Нидерландов, назвал это «очень хорошей, позитивной новостью».
--
(РБК http://www.rbc.ru/politics/30/...)

-
"Пародоксов друг".
Но не гений.
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0
Доктор Ольга , 30 сентября 2016 в 15:05
Посла России в Гааге вызвали в МИД Нидерландов из-за критики расследования по «Боингу».
Ну, думаю, началось...
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1
Алекс Ковалев , 30 сентября 2016 в 15:09
Зачем же посла? В Гаагу кое-кого другого вызвать бы следовало...Под конвоем.
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0
Галина Замятина , 30 сентября 2016 в 15:14
Да, уж, внесите ясность в свою позицию, а то ведь мы за этой позицией ну никак не поспеваем. Только обживем одну позицию, ан нет! На подходе уже другая позиция.Вы это проделываете быстрее, чем фокусники в цирке в номере с переодеванием. От позиции "новая победа ополченцев- сбили украинский самолет в 6 вечера в тот же день 17.07.2014 г через ----------- "до БУК, но не наш". Особенно интересно эти позиции смотреть, когда они выложены в один ряд. И все с российских каналов. В Ютьюбе " Смотри в оба: Кто сбил МН17?"
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0
Галина Замятина , 30 сентября 2016 в 15:21
Да! Забыла! Хочу поблагодарить модераторов за их очень тактичные, сдержанные действия. Умницы!
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