Посла России в Гааге вызвали в МИД Нидерландов из-за критики расследования по «Боингу».

Нидерландское правительство взывало российского посла в Гааге, чтобы сделать ему дипломатический выговор после того, как российские власти раскритиковали расследование крушения «Боинга» в Донбассе, передает Reuters.

Дипломату заявили, что такая необоснованная критика неприемлема. Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс добавил, что подобная реакция «ставит под сомнение честность, профессионализм и независимость» расследователей.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «глава нашего дипломатического представительства в Нидерландах предоставит все соображения по нашей позиции, которую мы заняли».

В среду, 28 сентября, следственная группа, занимающаяся расследованием крушения самолета, обнародовала предварительный доклад. В нем говорилось, что самолет был сбит из установки «Бук» с территории, подконтрольной сепаратистам. Сама установка попала туда из России. В ответ пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что Москва сожалеет из-за низкого качества и политизированности расследования.