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Новости

914 Зонд «Розетта» столкнулся с кометой Чурюмова-Герасименко

30.09.2016 Теги: космос, наука

Космический аппарат «Розетта» завершил свою 12-летнюю миссию и столкнулся с кометой Чурюмова–Герасименко, сообщает сайт Европейского космического агентства.

Перед этим зонд успел передать снимки поверхности кометы, сделанные с минимального расстояния. Столкновение произошло на скорости три километра в час.

«Розетта» стала первым аппаратом, вышедшим на орбиту кометы.

Аппарат был запущен 2 марта 2004 года. На подготовку космической миссии ушло 20 лет. В ней приняли участие более двух тысяч специалистов. В ноябре 2014 года «Розетта» спустила на комету зонд «Филы». Зонд смог проработать на поверхности планеты несколько суток, потом он перешел в спящий режим. Последний сеанс связи с «Филы» был летом прошлого года.


6 комментариев

2
Ярослав Деньщиков , 30 сентября 2016 в 16:10
А Филае там так и будет сидеть, пока комета на Солнце не шмякнется. Мы за него переживали. Есть на ютюбе симпатичные мультики про Розетту и Филае.
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3
ded nichipor , 30 сентября 2016 в 16:15
Если задуматься - мозги плавятся. Какая то фитюлька. сделанная землянами, пролетела миллиарды(!!) километров,увидела реальный край солнечной системы и еще что-то передала оттуда. Вот это 21 век. а тут рожать - не рожать...
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1
Владимир Василенко , 30 сентября 2016 в 16:28
И передал реальные фотографии хорошего качества. Это сколько же данная информация топала назад!
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0
рима гарайшина , 30 сентября 2016 в 16:36
Да, это была не пафосная машина времени...
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0
Екатерина Шварц , 30 сентября 2016 в 16:55
Да, действительно дух захватывает.
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1
Алим Седьмой , 30 сентября 2016 в 17:01
Ну, вот ведь - етсь очень интересная жизнь! А нам важнее украинцев и сирийцев бомбить...
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