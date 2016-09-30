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914 Зонд «Розетта» столкнулся с кометой Чурюмова-Герасименко
Космический аппарат «Розетта» завершил свою 12-летнюю миссию и столкнулся с кометой Чурюмова–Герасименко, сообщает сайт Европейского космического агентства.
Перед этим зонд успел передать снимки поверхности кометы, сделанные с минимального расстояния. Столкновение произошло на скорости три километра в час.
Mission complete: @ESA_Rosetta's journey ends in daring descent to the comet #CometLanding https://t.co/vRxSZpir4K pic.twitter.com/1yG73DHY0W— ESA (@esa) 30 сентября 2016 г.
«Розетта» стала первым аппаратом, вышедшим на орбиту кометы.
Аппарат был запущен 2 марта 2004 года. На подготовку космической миссии ушло 20 лет. В ней приняли участие более двух тысяч специалистов. В ноябре 2014 года «Розетта» спустила на комету зонд «Филы». Зонд смог проработать на поверхности планеты несколько суток, потом он перешел в спящий режим. Последний сеанс связи с «Филы» был летом прошлого года.
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