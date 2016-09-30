Космический аппарат «Розетта» завершил свою 12-летнюю миссию и столкнулся с кометой Чурюмова–Герасименко, сообщает сайт Европейского космического агентства.

Перед этим зонд успел передать снимки поверхности кометы, сделанные с минимального расстояния. Столкновение произошло на скорости три километра в час.

«Розетта» стала первым аппаратом, вышедшим на орбиту кометы.

Аппарат был запущен 2 марта 2004 года. На подготовку космической миссии ушло 20 лет. В ней приняли участие более двух тысяч специалистов. В ноябре 2014 года «Розетта» спустила на комету зонд «Филы». Зонд смог проработать на поверхности планеты несколько суток, потом он перешел в спящий режим. Последний сеанс связи с «Филы» был летом прошлого года.