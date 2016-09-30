Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1078 К журналисту из Сергиева Посада пришли с обыском по делу об экстремизме

30.09.2016 Теги: журналисты, обыски, полиция, сми, экстремизм

Полиция пришла с обыском к журналисту Андрею Трофимову, издающему «Альтернативную газету» Сергиева Посада. Об этом он сам сообщил «Новой газете».

Со слов Трофимова, около 9 утра в пятницу в дверь его квартиры позвонили люди, представившиеся сотрудниками центра по борьбе с экстремизмом. Некоторые из них были в масках и бронежилетах. Они заявили, что у них имеется постановление об обыске, и пригрозили выбить дверь, если журналист откажется ее открыть.

«Я пытался дождаться адвоката, но они начали бить кувалдой по двери, пришлось открыть. Вбежали десять автоматчиков, положили меня на пол, велели не дергаться», — рассказывает Трофимов.

Обыск продолжался около четырех часов: в результате изъяли всю аппаратуру, даже ту, которая не может хранить фото- и видеоинформацию (в постановлении указано, что следственные органы интересуют именно такие электронные носители).

«Например, изъяли фотоаппараты и камеры, хотя у них нет встроенной памяти. А еще квадрокоптер. В плане работы они меня сейчас обездвижили», — сказал Трофимов.

В постановлении было указано, что обыск проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.282 УК РФ («действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе»), против Павла Турухина — атамана «Станичного казачьего общества» Сергиево-Посадского района.

Турухин известен своими националистическими взглядами, участвовал в «русских маршах» и призывал к «православному фашизму».

«Я в 2014 году делал репортаж с митинга, на котором Турухин и его люди кричат про фашизм, смерть. Я писал, что это носит экстремистский характер, а правоохранители ничего не делают. Следствие как раз интересуют материалы с этого митинга, но зачем нужно было проводить все в такой форме — не знаю. Я бы и так отдал фото- и видеоматериалы», — заключил Трофимов.


1 комментарий

0
Екатерина Шварц , 30 сентября 2016 в 17:07
Жутко. Бедный Трофимов, такой шок. :(
Правохоронители могут ворваться в чужой дом, унижать человека, который даже не подозревается в преступлении, просто был его свидетелем.
С другой стороны, может быть, дело в том, что он своим репортажем наехал на "социально-близких", дело-то возбуждено, но хотя бы таким способом дать понять, как проавхоронители относятся к этому делу... ну и чтобы другим неповадно было привлекать внимание, к чему не надо. Ерунда? Ну вот как-то других объяснений не нахожу.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»
Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»

Фото дня

Фото: РИА Новости
30 тысяч марафонцев в Москве

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

30 сентября

Картина дня

Книга Евгения Бунимовича «Выбор»

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама