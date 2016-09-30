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1078 К журналисту из Сергиева Посада пришли с обыском по делу об экстремизме
Полиция пришла с обыском к журналисту Андрею Трофимову, издающему «Альтернативную газету» Сергиева Посада. Об этом он сам сообщил «Новой газете».
Со слов Трофимова, около 9 утра в пятницу в дверь его квартиры позвонили люди, представившиеся сотрудниками центра по борьбе с экстремизмом. Некоторые из них были в масках и бронежилетах. Они заявили, что у них имеется постановление об обыске, и пригрозили выбить дверь, если журналист откажется ее открыть.
«Я пытался дождаться адвоката, но они начали бить кувалдой по двери, пришлось открыть. Вбежали десять автоматчиков, положили меня на пол, велели не дергаться», — рассказывает Трофимов.
Обыск продолжался около четырех часов: в результате изъяли всю аппаратуру, даже ту, которая не может хранить фото- и видеоинформацию (в постановлении указано, что следственные органы интересуют именно такие электронные носители).
«Например, изъяли фотоаппараты и камеры, хотя у них нет встроенной памяти. А еще квадрокоптер. В плане работы они меня сейчас обездвижили», — сказал Трофимов.
В постановлении было указано, что обыск проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.282 УК РФ («действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе»), против Павла Турухина — атамана «Станичного казачьего общества» Сергиево-Посадского района.
Турухин известен своими националистическими взглядами, участвовал в «русских маршах» и призывал к «православному фашизму».
«Я в 2014 году делал репортаж с митинга, на котором Турухин и его люди кричат про фашизм, смерть. Я писал, что это носит экстремистский характер, а правоохранители ничего не делают. Следствие как раз интересуют материалы с этого митинга, но зачем нужно было проводить все в такой форме — не знаю. Я бы и так отдал фото- и видеоматериалы», — заключил Трофимов.
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