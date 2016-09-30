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1689 Правительство решило не индексировать материнский капитал в 2017 году
В 2017 году правительство не будет индексировать, материнский капитал, передает РИА Новости со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина.
«Нет, маткапитал не будет проиндексирован», — сказа он, отметив, что это окончательное решение.
Ранее вице-премьер Ольга Голодец говорила, что вопрос о материнском капитале не был решен. По ее словам, правительство утвердило индексацию в 2017 году «практически всех социальных пособий».
Напомним, материнский капитал ввели в 2007 году. Его размер составлял 250 тысяч рублей, в последующие годы его сумма ежегодно увеличивалась. В 2015 году выросла до 453 тысяч рублей. Планировалось, что в текущем году выплату увеличат до суммы 475 тысяч рублей. Однако правительство отказалось от индексации.
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