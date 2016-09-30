В 2017 году правительство не будет индексировать, материнский капитал, передает РИА Новости со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

«Нет, маткапитал не будет проиндексирован», — сказа он, отметив, что это окончательное решение.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец говорила, что вопрос о материнском капитале не был решен. По ее словам, правительство утвердило индексацию в 2017 году «практически всех социальных пособий».

Напомним, материнский капитал ввели в 2007 году. Его размер составлял 250 тысяч рублей, в последующие годы его сумма ежегодно увеличивалась. В 2015 году выросла до 453 тысяч рублей. Планировалось, что в текущем году выплату увеличат до суммы 475 тысяч рублей. Однако правительство отказалось от индексации.