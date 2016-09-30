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4310 Лавров не стал извиняться за причастность РФ к сбитому «Боингу»
Министр иностранных дел Сергей Лавров отказался извиняться за то, что Россия якобы причастна к сбитому в Донбассе «Боингу». Об этом он заявил в эфире «Би-би-си».
Ведущий предложил Лаврову публично извиниться, поскольку «есть неопровержимые доказательства» того, что Россия причастна к крушению самолета. В ответ министр сказал, что если такие доказательства и существуют, то он сперва хотел бы с ними ознакомиться.
Также речь зашла о нападении на гуманитарный конвой в Алеппо. ООН начал расследование атаки, и Россия будет внимательно за ним следить, добавил министр.
Лавров рассказал, что ООН в июле США с Россией подписали документ, согласно условиям которого необходимо развести позиции так называемой умеренной сирийской оппозиции и «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в России). Однако с тех пор это условие не было выполнено, а США не объявляли публично о наличии такой договоренности.
12 сентября сирийская армия начала отводить войска в районе дороги Кастелло на пути в Алеппо, однако оппозиция этого не сделала. В результате повстанцы заявили, что не будут пропускать конвои к Алеппо и пригрозили атаками по ним.
Сперва в ООН сказали, что надо выждать паузу. Несмотря на это, спецпредставитель генсека ООН в Сирии Стаффан Де Мистура одобрил выезд гуманитарной колонны в Алеппо, рассказал Лавров. Более того, 19 сентября оппозиционеры объявили, что, по их информации, сирийская правительственная армия намерена напасть на их позиции.
Министр также заверил, что действующее соглашение между Россией и США о диалоге по прекращению боевых действий в Сирии по-прежнему в силе. В течение дня должен состояться еще один телефонный переговор Лаврова с главой Госдепартамента Джоном Керри.
Ранее Керри заявил, что США находится на грани прекращения диалога с Россией. Единственным условием США является немедленное прекращение огня в Алеппо. Напомним, с 19 сентября срок режима прекращения огня истек.
Ранее в этой заметке говорилось, что Лавров отказался извиниться за причастность к России к атаке на гуманитарный конвой в Сирии. Приносим извинения за эту ошибку
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