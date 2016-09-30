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Новости

4310 Лавров не стал извиняться за причастность РФ к сбитому «Боингу»

30.09.2016 Теги: лавров, сирия

Министр иностранных дел Сергей Лавров отказался извиняться за то, что Россия якобы причастна к сбитому в Донбассе «Боингу». Об этом он заявил в эфире «Би-би-си».

Ведущий предложил Лаврову публично извиниться, поскольку «есть неопровержимые доказательства» того, что Россия причастна к крушению самолета. В ответ министр сказал, что если такие доказательства и существуют, то он сперва хотел бы с ними ознакомиться.

Также речь зашла о нападении на гуманитарный конвой в Алеппо. ООН начал расследование атаки, и Россия будет внимательно за ним следить, добавил министр.

Лавров рассказал, что ООН в июле США с Россией подписали документ, согласно условиям которого необходимо развести позиции так называемой умеренной сирийской оппозиции и «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в России). Однако с тех пор это условие не было выполнено, а США не объявляли публично о наличии такой договоренности.

12 сентября сирийская армия начала отводить войска в районе дороги Кастелло на пути в Алеппо, однако оппозиция этого не сделала. В результате повстанцы заявили, что не будут пропускать конвои к Алеппо и пригрозили атаками по ним.

Сперва в ООН сказали, что надо выждать паузу. Несмотря на это, спецпредставитель генсека ООН в Сирии Стаффан Де Мистура одобрил выезд гуманитарной колонны в Алеппо, рассказал Лавров. Более того, 19 сентября оппозиционеры объявили, что, по их информации, сирийская правительственная армия намерена напасть на их позиции.

Министр также заверил, что действующее соглашение между Россией и США о диалоге по прекращению боевых действий в Сирии по-прежнему в силе. В течение дня должен состояться еще один телефонный переговор Лаврова с главой Госдепартамента Джоном Керри.

Ранее Керри заявил, что США находится на грани прекращения диалога с Россией. Единственным условием США является немедленное прекращение огня в Алеппо. Напомним, с 19 сентября срок режима прекращения огня истек.

Ранее в этой заметке говорилось, что Лавров отказался извиниться за причастность к России к атаке на гуманитарный конвой в Сирии. Приносим извинения за эту ошибку


42 комментария

9
Konst Konst , 30 сентября 2016 в 16:29
Я смотрю, бывших важных больших дядек (по версии 2014) начинают потихоньку елозить мордой об стол. Давно пора начинать. А то прямо эпидемия ихтамнета и етанемы.
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5
Алексей Неважно(Киев) , 30 сентября 2016 в 16:30
Коротаев,вам не стыдно?
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0
Олег Коротаев , 30 сентября 2016 в 17:10
Вы думаете что я Лавров? Где Вы в новости про меня прочитали?
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13
Ашот Ибрагимов , 30 сентября 2016 в 16:42
«В ответ министр сказал, что если такие доказательства и существуют, то он сперва хотел бы с ними ознакомиться.»
==
Стареет Лавров… Если уж идти в глухой отказ, то сказал бы что таких доказательств НЕ может существовать, ибо мы НЕ ПРИЧАСТНЫ…
А так почти сознался…Прищемили хвост…
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5
Konst Konst , 30 сентября 2016 в 16:52
Так и Песков тоже не ахти выглядел на интервью по Боингу. Застывшее лицо, глаза в никуда, путаная речь. Они первые сдадут Ево с потрохами.
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1
L. Doktai , 30 сентября 2016 в 18:06
"Рафик?! Нет, Рафик неуновен!" ))
https://kman2004.smugmug.com/p...
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3
Владимир Василенко , 30 сентября 2016 в 17:20
Под всяким предлогом кланяется от прямого ответа. Будут юлить и уходить от прямых объяснений, пока всем уже осточертеет об этом спрашивать.
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4
Oleg Verkhoturov , 30 сентября 2016 в 16:42
Где-то Лаврова даже жаль. Представляете себе, человек ежедневно должен "распальцовки" Путина облачать в нормальную обертку и переводить на гражданский язык. ))
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7
Доктор Ольга , 30 сентября 2016 в 18:14
OLEG VERKHOTUROV , 30 сентября 2016 в 16:42
Где-то Лаврова даже жаль. Представляете себе, человек ежедневно должен "распальцовки" Путина облачать в нормальную обертку и переводить на гражданский язык. ))//

Нормальный порядочный человек в такой ситуации уходит в отставку. А этому, видимо, нравится находиться в таком положении (самоцензура).
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-1
Максим Мельников , 30 сентября 2016 в 18:53
А по каким причинам он должен уйти в отставку? Интересно от Вас услышать.
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0
Доктор Ольга , 30 сентября 2016 в 19:17
А вы почитайте пост, на который я написала свой комментарий о том, что Лаврова где-то жаль...
P.S.Последний раз даю ответ троллю. У меня принцип не кормить таких, как вы.
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-22
Andrej Xmarov , 30 сентября 2016 в 16:45
лаврову нестоит извинятся, а вот автору статьи стоило бы за такой заголовок статьи
Ответить 
11
Oleg Verkhoturov , 30 сентября 2016 в 16:54
Andrej Xmarov , 30 сентября 2016 в 16:45
лаврову нестоит извинятся, а вот автору статьи стоило бы за такой заголовок статьи
-----------------------------
"Ответить" это как? Вечером в подъезде по затылку арматурой получить от таких как Вы? Идите лесом... "уважаемый". А извиняться за мерзость придется... и не только Лаврову.
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-1
Andrey Makarov , 30 сентября 2016 в 17:22
Думаете, по художественной задумке кнопка "ответить" является частью комментария? :)
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1
Алим Седьмой , 30 сентября 2016 в 16:57
А каким, по Вашему, должен быть заголовок?
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2
Владимир Василенко , 30 сентября 2016 в 18:05
Наверное вот такой: - "Мировая общественность была поражена мудрым ответом Лаврова на коварный вопрос жидобандеровского приспешника"
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2
Юрий Морозов , 30 сентября 2016 в 17:19
Ну, вы даёте... уже с одноразовым "беседуете"... )))
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-11
Олег Коротаев , 30 сентября 2016 в 17:26
А "одноразовый" разве не прав? Или у журналистов есть неопровержимые доказательства?
Ответить 
2
Owod_ RUS , 30 сентября 2016 в 17:58
Он просто .....

Кхе, кхе...
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-6
Максим Мельников , 30 сентября 2016 в 18:01
«есть неопровержимые доказательства» - это решения международного суда? Или может быть подписанные кем-то документы? Или Ведущий Би-би-си - свидетель?
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3
Owod_ RUS , 30 сентября 2016 в 18:12
А вы уверены, что вы сын своей матери? Или что вы человек? Неопровержимых-то доказательств обратного нет, нет даже решения международного суда на сей счёт, не говоря уж о подписанных кем-то документах...
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-4
Максим Мельников , 30 сентября 2016 в 18:22
у меня бирка на руке была привязана, и такая же у мамы. Запись в журнале от принимающего рода акушера, внешняя схожесть с родителями. Ирония Ваша понятна, но, согласитесь, нужны неопровержимые доказательства. Вероятно они со временем будут. И тогда уже никто не сможет обратное сказать. Но сейчас по-моему и комиссия не во всем уверена
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3
Owod_ RUS , 30 сентября 2016 в 18:37
Бирка на руке - фальшивка, запись в журнале - подделана, внешнее сходство - мало ли на Земле субъектов, похожих друг на друга?

Короче, "неопровержимых (!) доказательств" того, что вы человек и сын своей матери - НЕТ.

Я доступно изъясняюсь?
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1
Екатерина Шварц , 30 сентября 2016 в 18:42
И генетическая экспертиза покажет наличие сходных аллелей, по которым можно установить высокую вероятность близкого родства. Но не 100% же!
И потом есть такая штука как генная инженерия, пробирки... Нет с точностью 100% ничего установить нельхя
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-3
Максим Мельников , 30 сентября 2016 в 18:44
нет. свидетелем навешивания бирки на руки были моя мама и акушерская сестра. Подделывать подпись в журнале - нет необходимости (у юристов это как-то научно называется). Схожесть - можно ДНК-анализ провести. Я доступно изъясняюсь?
Ответить 
2
Konst Konst , 30 сентября 2016 в 18:46
ДНК-анализ можно в фотошопе нарисовать.
Ответить 
-3
Максим Мельников , 30 сентября 2016 в 18:48
А можно сделать несколько независимых экспертиз. Не так ли?
Ответить 
1
Vladimir -Kiev , 30 сентября 2016 в 18:55
На любую экспертизу есть универсальный ответ "вывсеврете".
Ответить 
-2
Максим Мельников , 30 сентября 2016 в 18:59
Прошу прощения, но сейчас Ваш комментарий похож на этот ответ.
Ответить 
1
Екатерина Шварц , 30 сентября 2016 в 19:01
Вам легче, что ли, будет, если узнаете, что женщина, которая Вас вырастила, и есть Ваша биологическая мать?
Ответить 
1
Екатерина Шварц , 30 сентября 2016 в 19:00
1. ДНК анализ показывает высокую вероятность близкого родства, возможно, родительства. Но не 100%
2. Теперь организм можно получить с помощью генной инженерии. Взяли материал у родителей и сконструировали нечто с похожими генами. РПЦ результат инженерии человеком не считает.
3. Мама - заинтересованное лицо и свидетелем быть не может. А акушерку могли и подкупить.
Ответить 
0
vlad celler , 30 сентября 2016 в 19:06
Екатерина Шварц , 30 сентября 2016 в 19:00

Да не нужны пригожинскому поваренку все эти Ваши объяснения...Разовый...эээ...изделие..
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2
Васо Днепровский , 30 сентября 2016 в 18:13
Сударь, шарманку "какие ваши доказательства" включать уже поздно...
Ответить 
-1
Максим Мельников , 30 сентября 2016 в 18:23
никогда не поздно находить доказательства
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2
Viacheslav N , 30 сентября 2016 в 18:02
А кто то ожидал от лаврова извинений? Спросите машку-танцовщицу, он все всем разъяснит популярно, так что не у того персонажа интервью брали...
Ответить 
2
Фотий Ту , 30 сентября 2016 в 18:04
...А вот Калашников бы, например, Лаврову сказал: мол, если ознакомишьсо с нипропровержимыми доказательствами, чо, легче что ли будет?
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