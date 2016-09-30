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873 Медведев закрыл восемь особых экономических зон
Премьер-министр Дмитрий Медведев закрыл восемь особых экономических зон (ОЭЗ). Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Речь идет о зонах на Алтае, Ставрополье, в Адыгее, Северной Осетии, в Хабаровском и Краснодарском краях, Мурманской области, а также на острове Русский.
Согласно документу, они признаны неэффективными.
В июне «Коммерсантъ» сообщал, что президент России Владимир Путин потребовал прекратить создание новых зон и прекратить работу десяти неэффективных зон.
Из доклада главы контрольного управления президента Константина Чуйченко следует, что с 2006 года на 33 зоны потрачено 186 млрд рублей, причем 24 млрд из них не использованы. Налоговые и таможенные платежи из зон за это время составили 40 млрд рублей. Создание одного рабочего места в ОЭЗ обошлось бюджету в 10 млн рублей.
Закон о создании ОЭЗ вступил в силу в 2005 году.
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