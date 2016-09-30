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Новости

873 Медведев закрыл восемь особых экономических зон

30.09.2016 Теги: медведев, путин, экономика

Премьер-министр Дмитрий Медведев закрыл восемь особых экономических зон (ОЭЗ). Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Речь идет о зонах на Алтае, Ставрополье, в Адыгее, Северной Осетии, в Хабаровском и Краснодарском краях, Мурманской области, а также на острове Русский.

Согласно документу, они признаны неэффективными.

В июне «Коммерсантъ» сообщал, что президент России Владимир Путин потребовал прекратить создание новых зон и прекратить работу десяти неэффективных зон.

Из доклада главы контрольного управления президента Константина Чуйченко следует, что с 2006 года на 33 зоны потрачено 186 млрд рублей, причем 24 млрд из них не использованы. Налоговые и таможенные платежи из зон за это время составили 40 млрд рублей. Создание одного рабочего места в ОЭЗ обошлось бюджету в 10 млн рублей.

Закон о создании ОЭЗ вступил в силу в 2005 году.


4 комментария

1
Алим Седьмой , 30 сентября 2016 в 17:05
"потрачено 186 млрд рублей"
---
Круто погуляли...
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0
Anton Zuykov , 30 сентября 2016 в 17:07
Всё? Вот и вечь ваш выхлоп, ДОРОГОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ.
Дорогое в смысле, во сколько де ваши пеонерские тупости обходятся
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0
Konst Konst , 30 сентября 2016 в 17:14
Лавочка потихоньку закрывается.
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0
Анатолий Прокопьев , 30 сентября 2016 в 17:22
А что у нас есть эффективного? Я не шпион, мне просто интересно...))
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