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Новости

1322 Союз призывников России в Челябинске обманом отправил призывников в военкомат

30.09.2016 Теги: армия, минобороны, челябинск

В Челябинске в преддверии осеннего призыва общественная организация Союз призывников России расклеила на улицах объявления с предложением легально получить военный билет, чтобы уклоняющиеся от армии обманным путем приходили в военкоматы, пишет Ura.Ru. Таких объявлений напечатано около 90 тысяч.

Представитель организации Марсель Хазиев рассказал, что таким образом они хотят дискредетировать деятельность незаконных контор, помогающих «откосить» от армии.

Молодых людей приглашают на встречу в Союз призывников, они заполняют анкеты с личными данными и подписывают разрешение на их обработку. Тогда им сообщают, что информация оправляется в военный комиссариат по месту регистрации.

«Мы обещаем „Военный билет законно“, и говорим чистую правду. Через год службы по призыву все получают этот билет», — говорит Хазиев. По его словам, за полторы недели на объявления откликнулись меньше 20 человек.

В марте министерство обороны объявило, что количество уклоняющихся от призыва за последние годы снизилось. В 2014 году уклонистов было более шести тысяч, к 2015 году показатель снизился на 22,5%.


1 комментарий

1
Алим Седьмой , 30 сентября 2016 в 17:11
Можем ли мы осуждать тех, кто не хочет служить в такой армии?
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