Новости
1322 Союз призывников России в Челябинске обманом отправил призывников в военкомат
В Челябинске в преддверии осеннего призыва общественная организация Союз призывников России расклеила на улицах объявления с предложением легально получить военный билет, чтобы уклоняющиеся от армии обманным путем приходили в военкоматы, пишет Ura.Ru. Таких объявлений напечатано около 90 тысяч.
Представитель организации Марсель Хазиев рассказал, что таким образом они хотят дискредетировать деятельность незаконных контор, помогающих «откосить» от армии.
Молодых людей приглашают на встречу в Союз призывников, они заполняют анкеты с личными данными и подписывают разрешение на их обработку. Тогда им сообщают, что информация оправляется в военный комиссариат по месту регистрации.
«Мы обещаем „Военный билет законно“, и говорим чистую правду. Через год службы по призыву все получают этот билет», — говорит Хазиев. По его словам, за полторы недели на объявления откликнулись меньше 20 человек.
В марте министерство обороны объявило, что количество уклоняющихся от призыва за последние годы снизилось. В 2014 году уклонистов было более шести тысяч, к 2015 году показатель снизился на 22,5%.
Фото дня
Блог редакции
Чурову поручили наблюдение за президентскими выборами в США
Посла России в Гааге вызвали в МИД Нидерландов из-за критики расследования по «Боингу»
Силуанов сообщил о новой заморозке пенсий
Огород на кладбище
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе23166
-
30 тысяч марафонцев в Москве1711
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+45676
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2542
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге718
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве6356
Самое обсуждаемое
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»
Так у них вариантов ответов все меньше.
Космическое измерение трагедии
"Летний Рио-он омельдонился... Малазийский Боинг-он упал... .Боже...
Действия «Офицеров России» это даже не «самоуправство», а государственный суд Линча
Завидую москвичам. питербуржцам.Музей театры выставки мирового...
Самое читаемое
Полковнику никто не спишет242437
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»168005
«Он был тенью»159300
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
1 комментарий