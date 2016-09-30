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1344 Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк России снизил ставки по вкладам на 0,30 — 0,55 процентного пункта в рублях, на 0,04 — 0,60 п.п. в долларах и на 0,04 — 0,39 п.п. в евро, передает Интерфакс.
Речь идет о базовой линейке и онлайн-вкладах.
Максимальные ставки по вкладам на срок полгода — год в рублях составляют 6,85%, в долларах на срок от одного до двух лет — 1,25%, в евро — 0,25%. Отмечается, что ставка по рублевым вкладам, открываемым в режиме онлайн, будет выше вкладов, открытых в отделениях банках, в среднем на 0,35 п.п., по долларовым — в среднем на 0,30 п.п.
Напомним, Центробанк понизил ключевую ставку до 10%.
В декабре 2014 года из-за финансового кризиса и резкого падения рубля Центробанк вынужден был поднимать ключевую ставку, а в 2015 году ЦБ постепенно снижал ее, опустив до 11%. С тех пор Центробанк неоднократно сохранял ставку на этом уровне.
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