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Новости

1344 Сбербанк снизил ставки по вкладам

30.09.2016 Теги: сбербанк, экономика

Сбербанк России снизил ставки по вкладам на 0,30 — 0,55 процентного пункта в рублях, на 0,04 — 0,60 п.п. в долларах и на 0,04 — 0,39 п.п. в евро, передает Интерфакс.

Речь идет о базовой линейке и онлайн-вкладах.

Максимальные ставки по вкладам на срок полгода — год в рублях составляют 6,85%, в долларах на срок от одного до двух лет — 1,25%, в евро — 0,25%. Отмечается, что ставка по рублевым вкладам, открываемым в режиме онлайн, будет выше вкладов, открытых в отделениях банках, в среднем на 0,35 п.п., по долларовым — в среднем на 0,30 п.п.

Напомним, Центробанк понизил ключевую ставку до 10%. 

В декабре 2014 года из-за финансового кризиса и резкого падения рубля Центробанк вынужден был поднимать ключевую ставку, а в 2015 году ЦБ постепенно снижал ее, опустив до 11%. С тех пор Центробанк неоднократно сохранял ставку на этом уровне.


6 комментариев

2
Viacheslav N , 30 сентября 2016 в 17:58
А жисть то налаживается....ставки по вкладам снижаются...Интересно, ставки по кредитам тоже? Если да - то УРА, ща инвестиции в экономику попрут от малого и среднего бизнеса.....и будет всем счастье...А может это просто потому, что желающих взять кредит вообще не стало? Печалька......
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0
Максим Мельников , 30 сентября 2016 в 18:15
Да уж. Взял бы ипотеку, да кто бы дал? ИПшнику почти не дают - рискованно, да и ставка высокая. Вот, например, в Восточной Европе ставка ипотечная 1,5% годовых. Т.е. взял 30000 евро - заплати 450 евро в год процентов. А у нас взял те же 30000 евро в рублях = 2 100 000 рублей - заплати (при 12%) 252 000 рублей = 3550 евро в год процентов. Т.е. в 10 раз больше. Это почему же так? Наверное спрос большой или желающие в 10 раз богаче...
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1
Eagle Just , 30 сентября 2016 в 18:44
А чего вы хотели? С нашей инфляцией европейские ставки по кредитам просто не реальны.
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0
Сергей Дюмин , 30 сентября 2016 в 18:24
Я давно не верю сбербанку. Неповоротливая, зажиревшая, жадная старуха-процентщица!
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0
Виктор Отман , 30 сентября 2016 в 18:51
Если ставка банка ниже уровня инфляции - какого черта держать в нем деньги? Чем, собственно, занимается тогда банк - прокручиванием денег вкладчиков?
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0
Максим Мельников , 30 сентября 2016 в 18:56
Конечно - прокручиванием. Взял у населения под 7%, отдал кредит под 12-25%. У юрлиц - бесплатно взял, в крайнем случае под 8-9%.
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