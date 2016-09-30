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513 Главред ТВ2 получил первое подтверждение отсутствия у него второго гражданства
Учредитель и главный редактор агентства новостей ТВ2 Виктор Мучник получил первое подтверждение отсутствия у него второго гражданства.
Самым оперативным в мире оказался государственный аппарат Эстонии: эстонское посольство подтвердило, что «по данным, известным консулу, Виктор Мучник не является гражданином Эстонии, а также не имеет вида на жительство в Эстонии» (на основе регистра народонаселения Эстонии).
Еще три ответа получены по электронной почте, но все они промежуточные. Испанское посольство уведомило ТВ2 , что переправило его запрос в генеральное консульство в Москве. Нигерийское сообщило, что для того, чтобы удостовериться, что Мучник не является гражданином этой страны, ему необходимо явиться в посольство лично.
Сложнее всех на данный момент ситуация с Аргентиной, которая прислала такой ответ: «Ваш запрос направлен в Выборную Коллегию при Судебной власти Аргентинской Республики (Junta Electoral ante el Poder
Judicial de la Nacion). Это платная услуга и Вы можете получить ее через доверенное лицо. Это означает, что Вы можете дать особую доверенность, заверенную российским нотариусом с последующим проставлением печати Апостиль, или обратиться с просьбой в Посольство Российской Федерации в Буэнос Айресе, чтобы они выполнили все необходимые действия».
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Как ранее сообщала «Новая газета», редакция томского медиахолдинга разослала запросы в посольства 144 государств, аккредитованных в Москве, с просьбой подтвердить, что главред в списках их граждан не значится. Сделать это пришлось потому, что другим способом невозможно доказать надзорным чиновникам, что у него нет второго гражданства: справка от управления ФМС, где сказано, что в его базе данных сведений о других гражданствах Виктора Мучника нет, Роскомнадзор не устраивает.
Из-за «недостаточности доказательств» ведомство отказало телекомпании в новой лицензии на вещание (прежняя, напомним, утратила силу 1,5 года назад, когда Т 2 была отключена от эфира решением Российской телерадиотрансляционной сети, расторгшей с нею договор в одностороннем порядке). На том же основании было отказано в продлении лицензии радиостанции «ЕвропаПлюсТомск».
Справки, которой бы надзорный орган мог поверить безоговорочно, как выяснилось, не существует в природе. В поисках решения этого вопроса томские журналисты нашли разъясняющее письмо Министерства иностранных дел РФ, адресованное ведомству. В нем гражданам рекомендуется самим запрашивать посольства и консульства зарубежных стран в том случае, если контролирующие госструктуры одолевают сомнения насчет наличия у них второго гражданства.
Автор
Георгий Бородянский
собкор по Омской, Томской и Тюменской обл.
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