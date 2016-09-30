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Новости

513 Главред ТВ2 получил первое подтверждение отсутствия у него второго гражданства

30.09.2016 Теги: журналисты, регионы, роскомнадзор, сми

Учредитель и главный редактор агентства новостей ТВ2 Виктор Мучник получил первое подтверждение отсутствия у него второго гражданства.

Самым оперативным в мире оказался государственный аппарат Эстонии: эстонское посольство подтвердило, что «по данным, известным консулу, Виктор Мучник не является гражданином Эстонии, а также не имеет вида на жительство в Эстонии» (на основе регистра народонаселения Эстонии).

Еще три ответа получены по электронной почте, но все они промежуточные. Испанское посольство уведомило ТВ2 , что переправило его запрос в генеральное консульство в Москве. Нигерийское сообщило, что для того, чтобы удостовериться, что Мучник не является гражданином этой страны, ему необходимо явиться в посольство лично.

Сложнее всех на данный момент ситуация с Аргентиной, которая прислала такой ответ: «Ваш запрос направлен в Выборную Коллегию при Судебной власти Аргентинской Республики (Junta Electoral ante el Poder
Judicial de la Nacion). Это платная услуга и Вы можете получить ее через доверенное лицо. Это означает, что Вы можете дать особую доверенность, заверенную российским нотариусом с последующим проставлением печати Апостиль, или обратиться с просьбой в Посольство Российской Федерации в Буэнос Айресе, чтобы они выполнили все необходимые действия».

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Как ранее сообщала «Новая газета», редакция томского медиахолдинга разослала запросы в посольства 144 государств, аккредитованных в Москве, с просьбой подтвердить, что главред в списках их граждан не значится. Сделать это пришлось потому, что другим способом невозможно доказать надзорным чиновникам, что у него нет второго гражданства: справка от  управления ФМС, где сказано, что в его базе данных сведений о других гражданствах Виктора Мучника нет, Роскомнадзор не устраивает.

Из-за «недостаточности доказательств» ведомство отказало телекомпании в  новой лицензии на вещание (прежняя, напомним, утратила силу 1,5 года назад, когда Т 2 была отключена от эфира решением  Российской телерадиотрансляционной сети, расторгшей с нею договор в одностороннем порядке). На том же основании было отказано в продлении лицензии радиостанции «ЕвропаПлюсТомск».

Справки, которой бы надзорный орган мог поверить безоговорочно, как выяснилось, не существует в природе. В поисках решения этого вопроса томские журналисты нашли разъясняющее письмо Министерства иностранных дел  РФ, адресованное ведомству. В нем гражданам рекомендуется самим запрашивать посольства и консульства зарубежных стран в том случае, если контролирующие госструктуры одолевают сомнения насчет наличия у них второго гражданства.


7 комментариев

1
Анатолий Прокопьев , 30 сентября 2016 в 17:38
Это сюжет для камеди-клаб.. )))
Это даже за пределами юмора..
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2
Юрий Морозов , 30 сентября 2016 в 17:39
Придут подтверждения от "144 государств" – они потребуют от остальных, неужели это не ясно?
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2
Andrey bajin , 30 сентября 2016 в 17:57
Вообще-то, именно Роскомнадзор, обвиняющая сторона, должен доказывать, что у гражданина ЕСТЬ второе гражданство.
Как говорится, примерьте казус на себя!
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1
рима гарайшина , 30 сентября 2016 в 18:04
Если закон обязывает заявить о втором гражданстве, и такого заявления нет, то почему в данном случае не действует презумпция невиновности, и обязанность что-то доказывать не переходит к государству?
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1
Юрий Кожин , 30 сентября 2016 в 18:23
-А вы к нам, случайно, не с луны свалились? Предъявите справочку!
Это чудовищно! Один из основополагающих постулатов юриспруденции.
Не должен я доказывать, что я не верблюд. Чиновник, если у тебя есть в
этом сомнение, иди, проводи расследование и предъяви справочку!
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0
Виктор Отман , 30 сентября 2016 в 18:47
То-есть гражданин России должен на полном серьезе доказывать, что он - не верблюд. А слабо бы Роскомнадзору доказать, что он имеет другое гражданство? Этот идиотизм за бюджетные деньги - с какой стати?
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0
Irina Voloshina , 30 сентября 2016 в 18:54
Верблюд- не верблюд, а в посольство Нигерии придётся явиться лично.
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собкор по Омской, Томской и Тюменской обл.

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