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1197 Никифоров заявил об угрозе безопасности в случае дешифровки трафика
Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что полная дешифровка интернет-трафика может навредить безопасности, передает Интерфакс.
«Если говорить о вопросе тотальной дешифровки трафика, нужно понять целесообразность и соответствие нормам Конституции. Целесообразность в том смысле, что это будет в целом негативно сказываться на безопасности, потому что технологии той или иной шифровки информации бывают разные, в том числе технологии, используемые госорганами», — цитирует его агентство.
Напомним, «Коммерсант», ссылаясь на информированные источники, сообщил, что ФСБ, Минкомсвязь и Минпромторг обсуждают совместно возможность расшифровки и анализа всего интернет-трафика россиян при помощи специального оборудования, установленного у операторов связи.
Член рабочей группы при правительстве руководитель компании InfoWatch Наталья Касперская подтвердила разработку системы расшифровки трафика.Однако позднее Касперская заявила, что «Коммерсант» исказил ее слова.
Пресс-секретарь Роскомнадзор Вадим Ампелонский также отрицает, что Роскомнадзор имеет какое-то отношение к расшифровке трафика: «Это не наша тема — это тема правоохранительных органов».
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