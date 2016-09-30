Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что полная дешифровка интернет-трафика может навредить безопасности, передает Интерфакс.

«Если говорить о вопросе тотальной дешифровки трафика, нужно понять целесообразность и соответствие нормам Конституции. Целесообразность в том смысле, что это будет в целом негативно сказываться на безопасности, потому что технологии той или иной шифровки информации бывают разные, в том числе технологии, используемые госорганами», — цитирует его агентство.

Напомним, «Коммерсант», ссылаясь на информированные источники, сообщил, что ФСБ, Минкомсвязь и Минпромторг обсуждают совместно возможность расшифровки и анализа всего интернет-трафика россиян при помощи специального оборудования, установленного у операторов связи.

Член рабочей группы при правительстве руководитель компании InfoWatch Наталья Касперская подтвердила разработку системы расшифровки трафика.Однако позднее Касперская заявила, что «Коммерсант» исказил ее слова.

Пресс-секретарь Роскомнадзор Вадим Ампелонский также отрицает, что Роскомнадзор имеет какое-то отношение к расшифровке трафика: «Это не наша тема — это тема правоохранительных органов».