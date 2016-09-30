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Новости

1197 Никифоров заявил об угрозе безопасности в случае дешифровки трафика

30.09.2016 Теги: интернет, минкомсвязи

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что полная дешифровка интернет-трафика может навредить безопасности, передает Интерфакс.

«Если говорить о вопросе тотальной дешифровки трафика, нужно понять целесообразность и соответствие нормам Конституции. Целесообразность в том смысле, что это будет в целом негативно сказываться на безопасности, потому что технологии той или иной шифровки информации бывают разные, в том числе технологии, используемые госорганами», — цитирует его агентство.

Напомним, «Коммерсант», ссылаясь на информированные источники, сообщил, что ФСБ, Минкомсвязь и Минпромторг обсуждают совместно возможность расшифровки и анализа всего интернет-трафика россиян при помощи специального оборудования, установленного у операторов связи.

Член рабочей группы при правительстве руководитель компании InfoWatch Наталья Касперская подтвердила разработку системы расшифровки трафика.Однако позднее Касперская заявила, что «Коммерсант» исказил ее слова. 

Пресс-секретарь Роскомнадзор Вадим Ампелонский также отрицает, что Роскомнадзор имеет какое-то отношение к расшифровке трафика: «Это не наша тема — это тема правоохранительных органов».


4 комментария

5
Максим Мельников , 30 сентября 2016 в 18:07
Надо вернуть такую забытую профессию, как "посыльный" для передачи личных писем. Ну или самому ехать из Питера в Москву.
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2
Кот Учёный , 30 сентября 2016 в 18:14
Самое забавное другое.

"Работать" по претворению "закона Яровой" очень-очень хочет Чемезов (и Ростех) - он и Ростелекому предлагал "центр" создать, и мобильным операторам (недавно). В этом предприятии предполагается долевое участие любых заинтересованных сторон (в том числе и иностранных). Да и без иностранной научно-технической базы его просто не создать.
Как вам такая "безопасность" - когда за россиянами в России будут "шпионить" (например) китайцы ? По закону "патриотки" Яровой.
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3
Viacheslav N , 30 сентября 2016 в 18:22
Интересно очень....Ребята принимают законы, начинают их исполнять и оказывается, что они даже между собой внутри не договорились о возможных последствиях. Причем во всех сферах...Впрочем, как обычно....вали кулем. Был такой стишок:
Дураки, дураки, дураки без числа
Всех родов, величин и сортов
Точно всех их судьба на заказ создала,
Взяв казенный подряд дураков.......ну и так далее...
А дальше - только "дурацкий музей" - и это все, что останется в истории....
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1
Фотий Ту , 30 сентября 2016 в 19:17
Нужно, грит, понять целесообразность и соответствие нормам Конституции. И сделать все по понятиям.
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