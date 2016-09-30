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Новости

305 Минфин заложил в бюджет России на 2019 год курс доллара в 71,1 рубля

30.09.2016 Теги: курс доллара, минфин

Министерство финансов заложило в бюджет на 2019 год доллар по 71 рублю. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Среднегодовой курс рубля, заложенный в бюджет на 2019 год, — 71,1 рубля за доллар», — сказал Силуанов.

Базовый сценарий развития ситуации в экономике, подготовленный Центробанком, предполагает сохранение в 2017 году котировок российской нефти Urals на уровне 40 долларов за баррель, а также замедление инфляции до 4% и переход ВВП к росту на 0,5-1%.

В Центробакне подсчитали, что в 2016 году цены в России вырастут на 5,5–6%, а ВВП сократится на 0,3–0,7%.

Пессимистичный сценарий основан на предположении, что в 2017 году баррель Urals будет стоить $25, инфляция составит 5–6%, а ВВП сократится на 1–1,5%.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что Минфин и Минэкономразвития получили поручения подготовить три альтернативных варианта основных параметров федерального бюджета с учетом его высокого дефицита.


10 комментариев

2
Кот Учёный , 30 сентября 2016 в 18:23
Это не министерство финансов заложило, а Сечин и прочие нефтегазовые "экспортоориентированные импортозаместители".
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2
Grahor Rootless , 30 сентября 2016 в 18:25
Оптимисты.
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0
Вадим Галенский , 30 сентября 2016 в 18:33
Минфин заложил в бюджет России на 2019 год курс доллара в 71,1 рубля.
**************
Фантазёры, дай бог что бы в конце этого года больше 72 рублей не стало...
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1
Viacheslav N , 30 сентября 2016 в 18:34
Чего то мне кажется, что минфин погорячился, прям очень....Сегодня говорить о 2019 годе? Наивно несколько....А если царь завтра начнет гейропу присоединять, как исконно русскую землю, еще петром первым намоленную....А если завтра ядерный пепел всех накроет (зачем доллары тогда). А если северная корея проведет демократические выборы президента....А если (самый фантастический сценарий) ввп поедет в деревню капусту выращивать (как диоклетиан римский). То есть все это похоже на рассуждения Ходжи Нассредина....Хотя, как пел Слепаков :....а что ....если нет....или да (это от себя)
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0
Вася Иванов , 30 сентября 2016 в 18:36
Отменять надо формулу рублевого отчисления с доходов на нефть, в которой изначально заложена пряма зависимость от стоимости нефти на мировом рынке за год, курса доллара. тогда не будет никакого искусственного колебания рубля, и не будет никакой сырьевой зависимости. отсюда разгонная инфляция и постоянная болтание экономики России. Это формула не эффективна при колебаниях стоимости нефти, и расшатывает всю экономику России. США могут специально колбасить стоимость нефти, и тем самым иметь прямое управление экономикой России всего лишь через эту формулу.
Сложно. Вернее страшно уйти в некуда и новое. В плане собираемости. Но налоговые сборы должны быть в зависимости только от внутренней рублевой экономики. Объемы сборов быть может компенсировать с активности рынка. Нужна новая гибкая система налогообложения.
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-1
Вася Иванов , 30 сентября 2016 в 18:39
Сейчас когда накоплен валютный фонд. Можно попробовать такую новую систему.Выпавшие доходы с нефти компенсировать конвертированием долларов в рубли. ЦБ сам у себя быскупал по фикисированному курсу.

AVS экономист 286 левела , стремящемуся снизу к нулю.
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1
Вадим Галенский , 30 сентября 2016 в 19:10
ВАСЯ ИВАНОВ
Сейчас когда накоплен валютный фонд. Можно попробовать такую новую систему.Выпавшие доходы с нефти компенсировать конвертированием долларов в рубли. ЦБ сам у себя быскупал по фикисированному курсу.
****************
" - Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите. " (с)
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1
L. Doktai , 30 сентября 2016 в 18:48
Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что Минфин и Минэкономразвития получили поручения подготовить три альтернативных варианта основных параметров федерального бюджета с учетом его высокого дефицита.
*************
Три, Карл, – целых три!!! ))
<...>
"Три, три, три - будет дырка внутри
В нее кури, из нее говори
А то залезь посмотри - если есть фонари

Четырежды четыре - королевская рать
Построились в каре, и на все насрать
Это даже больше, чем пятью пять

Пятью пять - опять двадцать пять
Сейчас войдут шестерки, и лучше молчать
Немного помолчать - и опять начать
<...> (c), У.
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0
Сергей Дюмин , 30 сентября 2016 в 18:54
Все эти прогнозы условны. Никто не знает, какая политическая и экономическая ситуация в мире будет через год. А если посчитать: 2019 - 71, та же самая инфляция 3,5 процента.
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0
tchistiakov boris , 30 сентября 2016 в 19:24
вот он - хренов патриотизм !
читайте и гордитесь, ватники ! - российский минфин в российский бюджет заложил АМЕРИКАНСКИЕ ДОЛЛАРЫ
(на этот раз - лаврентийпалычей будет много)
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