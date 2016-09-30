Минфин заложил в бюджет России на 2019 год курс доллара в 71,1 рубля.

Министерство финансов заложило в бюджет на 2019 год доллар по 71 рублю. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Среднегодовой курс рубля, заложенный в бюджет на 2019 год, — 71,1 рубля за доллар», — сказал Силуанов.

Базовый сценарий развития ситуации в экономике, подготовленный Центробанком, предполагает сохранение в 2017 году котировок российской нефти Urals на уровне 40 долларов за баррель, а также замедление инфляции до 4% и переход ВВП к росту на 0,5-1%.

В Центробакне подсчитали, что в 2016 году цены в России вырастут на 5,5–6%, а ВВП сократится на 0,3–0,7%.

Пессимистичный сценарий основан на предположении, что в 2017 году баррель Urals будет стоить $25, инфляция составит 5–6%, а ВВП сократится на 1–1,5%.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что Минфин и Минэкономразвития получили поручения подготовить три альтернативных варианта основных параметров федерального бюджета с учетом его высокого дефицита.