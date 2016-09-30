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Новости

837 РБК: расходы России на операцию в Сирии составили 58 млрд рублей

30.09.2016 Теги: конфликт, россия, сирия

Расходы России на военную операцию в Сирии составили не менее 58 млрд рублей, свидетельствуют расчеты РБК, сделанные на основании открытых данных.

По подсчетам издания, основная часть расходов приходится на вылеты авиации — 50 млрд рублей. За год операции российские самолеты сделали около 13 тысяч боевых вылетов, средняя продолжительность которых составляет от 1 до 1,5 часа. 

На личный состав, пишет РБК, потрачено примерно 2,1 млрд рублей. Денежное довольствие военнослужащих — 1200 рублей на человека в день, еще от 600 до 800 рублей тратится на питание. Как рассказали источники издания в Минобороны, численность контингента примерно составляет 3000 человек. Еще 60 млн рублей были выплачены семьям 20 погибших военнослужащих.

Стоимость сбитого Су-24 и трех вертолетов в сумме составляет 3,3 млрд рублей.

РБК отмечает, что стоимость оснащения базы Хмеймим средствами ПВО и вылеты стратегической авиации с аэродромов на юге России оценить невозможно.

В марте президент России Владимир Путин говорил, что на кампанию в Сирии было потрачено 33 млрд рублей. 

Россия начала военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. Напомним, 14 марта президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать вывод основной российской группировки из Сирии. За это время Минобороны официально подтвердило гибель 20 военнослужащих.


16 комментариев

5
Виктор Отман , 30 сентября 2016 в 18:41
Вот они, наши пенсии.
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4
Konst Konst , 30 сентября 2016 в 18:43
Не забывайте умножать цифры раз в 10 - 20.
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2
vlad celler , 30 сентября 2016 в 18:45
Эта...Хорошо бы у пригожинских спросить..Эрдоган нам друг уже или еще нет ?
Он извинился за сбитый наш самолет ?
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3
Кот Учёный , 30 сентября 2016 в 18:48
А главный итог операции - Асад в Дамаске.
Видимо это стоит 58 млрд руб ?
Ответить 
1
Вадим Галенский , 30 сентября 2016 в 19:06
КОТ УЧЁНЫЙ
А главный итог операции - Асад в Дамаске.
************
Наджибулла тоже когда-то был в Кабуле, пока советские войска не убрались домой, потом "благодарные" афганцы его повесили...
Ответить 
0
Вадим Галенский , 30 сентября 2016 в 18:59
РБК: расходы России на операцию в Сирии составили 58 млрд рублей.
***************
" Такие нежности при нашей бедности ..." (с)
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-6
Олег Коротаев , 30 сентября 2016 в 19:00
Это потратили столько, а сколько бы потратили на военных без Сирии? А сколько заработали?
Ответить 
2
Кот Учёный , 30 сентября 2016 в 19:05
Заработали на чём ? На торговле нефтью с ИГ (запрещены в РФ) ?
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0
A H , 30 сентября 2016 в 19:18
Коротаев, вы МУД..рец, как обычно. Сколько СССР заработал в Афганистане?
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0
Фотий Ту , 30 сентября 2016 в 19:25
А действиттно, скоко заработали, и главное, кто?
Ответить 
1
Кот Учёный , 30 сентября 2016 в 19:04
Медведев : "Денег нет"
Песков : "Но пока мы можем вести военные операции за рубежом. Ситуация не так плоха"
--
Так есть деньги, или их нет ?
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3
В П , 30 сентября 2016 в 19:04
Главный итог - РФ обвиняют в совершении военных преступлений в Сирии (последние - варварские бомбардировки жилых районов Алеппо и уничтожение гуманитарного конвоя).
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0
Доктор Ольга , 30 сентября 2016 в 19:10
Вчера на тему "борьбы с терроризмом" Песков разглагольствовал. Он заявил, что «мы сталкиваемся с экономическими трудностями, и это для нас возможность подумать о новой экономической системе».
«Но пока мы можем вести военные операции за рубежом. Ситуация не так плоха», — сказал он.
И самое главное - Оказывается: "Люди в России «намного больше волнуются из-за того, чтобы Сирия была освобождена от террористов»"- сказал Песков.
Так-то. Нет у людей в России никаких других желаний, кроме как избавить Сирию от террористов. Жаль, что Песков не сказал, что каждый житель этой диковинной страны готов отдать не только последний рубль, но и последнюю рубашку, чтоб только жители Крыма себе ни в чём не отказывали...
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0
Konst Konst , 30 сентября 2016 в 19:17
Да. "Будем воевать, пока ситуация окончательно не станет плохой". Во.
Во какая цель у ваших рехнувшихся дурачков))))
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1
Anton Zuykov , 30 сентября 2016 в 19:14
"Но пока мы можем вести военные операции за рубежом. Ситуация не так плоха»"
пока - ключевое слово...а сейчас все меняется быстрее, чем известный персонаж успевает в сортире обмочить свои ботинки....
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