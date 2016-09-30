РБК: расходы России на операцию в Сирии составили 58 млрд рублей.

Расходы России на военную операцию в Сирии составили не менее 58 млрд рублей, свидетельствуют расчеты РБК, сделанные на основании открытых данных.

По подсчетам издания, основная часть расходов приходится на вылеты авиации — 50 млрд рублей. За год операции российские самолеты сделали около 13 тысяч боевых вылетов, средняя продолжительность которых составляет от 1 до 1,5 часа.

На личный состав, пишет РБК, потрачено примерно 2,1 млрд рублей. Денежное довольствие военнослужащих — 1200 рублей на человека в день, еще от 600 до 800 рублей тратится на питание. Как рассказали источники издания в Минобороны, численность контингента примерно составляет 3000 человек. Еще 60 млн рублей были выплачены семьям 20 погибших военнослужащих.

Стоимость сбитого Су-24 и трех вертолетов в сумме составляет 3,3 млрд рублей.

РБК отмечает, что стоимость оснащения базы Хмеймим средствами ПВО и вылеты стратегической авиации с аэродромов на юге России оценить невозможно.

В марте президент России Владимир Путин говорил, что на кампанию в Сирии было потрачено 33 млрд рублей.

Россия начала военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. Напомним, 14 марта президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать вывод основной российской группировки из Сирии. За это время Минобороны официально подтвердило гибель 20 военнослужащих.