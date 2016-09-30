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254 «Роснефть» и «Башнефть» приватизируют к концу года
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что приватизация «Роснефти» и «Башнефти» пройдет в конце 2016 года, передает Интерфакс.
«Мы это будем делать (приватизировать акции госкомпаний), в том числе и в этом году, в том числе и по ряду таких довольно больших, крупных пакетов акций. Например, таких, как «Роснефть» и «Башнефть», — цитирует Медведева агентство.
Ранее в пятницу министр финансов Антон Силуанов рассказал, что Минфин в поправках в федеральный бюджет 2016 года учитывает приватизацию «Роснефти» и «Башнефти».
В августе правительство решило отложить приватизацию «Башнефти». Сообщалось, что поводом для такого решения стало письмо главы Башкортостана Рустэма Хамитова в Кремль, где он предложил повременить с приватизацией. Позже вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что приватизация госпакета «Башнефти» пройдет после приватизации «Роснефти».
В июле были проданы 10,9% акций «Алросы». Государство получило от продажи пакета компании 52,2 млрд рублей.
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