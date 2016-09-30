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460 Суд арестовал экс-начальника ОВД по делу о стрельбе на Рочдельской
Пресненский суд Москвы арестовал бывшего начальника уголовного розыска ОВД «Пресненский» Дениса Ромашкина по делу о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, с которой началось преследование криминального авторитета Шакро Молодого, передает РИА Новости.
Ромашкин арестован до 21 октября. Его защита настаивала на домашнем аресте.
«Уже в октябре 2015 года Ромашкин не занимал какую-либо должность в ОВД. А в декабре к ресторану он приехал к своему приятелю Шакирову, с которым вместе раньше работали в ОВД «Хамовники», — рассказал агентству адвокат Андрей Аверин.
Дениса Ромашкина задержали накануне, его обвиняют в нарушении части 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).
Напомним, перестрелка у ресторана Elements на Рочдельской улице произошла в декабре 2015 года, в результате погибли два человека. Перестрелка произошла из-за конфликта хозяйки ресторана Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой. Дизайнер потребовала крупной компенсации, поскольку Ким расторгла контракт. За деньгами приехали рабочие и приближенный Калашова Андрей Кочуйков (Итальянец) — хозяин фирмы «Гвоздика», где работала Мисикова.
В январе текущего года суд арестовал по делу о перестрелке 24-летнего оперативника Ильдара Шакирова и 29-летнего участкового Рената Зиннатулина. По версии следствия, на момент перестрелки они находились в ресторане, но не приняли должных мер для пресечения преступления.
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