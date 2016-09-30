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1269 Минпромторг перенес введение продуктовых карточек на 2018 год
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что программа продовольственной помощи населению (продовольственные карточки) может заработать в России в 2018 году, передает Интерфакс.
О запуске пилотного проекта программы в 2018 году говорит и замглавы ведомства Виктор Евтухов.
«Реальные сроки запуска: не знаю, но явно не 2017 год, потому что в 2017 году мы уже не попадаем в бюджет. Если будет получаться, будем стремиться к тому, чтобы, если это будет востребовано и поддержано, сделать "пилотный проект" в 2018 году. Но это не факт», — цитирует его RNS.
Ранее сообщалось, что программа будет запущена в 2016 году.
Напомним, в феврале этого года Евтухов рассказал об идее создания продовольственных карточек для малоимущих. По его мнению, они помогут не только населению с низким доходом, но и региональное сельхозпроизводство.
Программа «Продуктовая карта» позволит нуждающимся купить свежие скоропортящиеся продукты российского производства (овощи, фрукты, мясо и птицу, яйца, молоко). В программу не входит продажа алкоголя и сигарет.
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