Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что программа продовольственной помощи населению (продовольственные карточки) может заработать в России в 2018 году, передает Интерфакс.

О запуске пилотного проекта программы в 2018 году говорит и замглавы ведомства Виктор Евтухов.

«Реальные сроки запуска: не знаю, но явно не 2017 год, потому что в 2017 году мы уже не попадаем в бюджет. Если будет получаться, будем стремиться к тому, чтобы, если это будет востребовано и поддержано, сделать "пилотный проект" в 2018 году. Но это не факт», — цитирует его RNS.

Ранее сообщалось, что программа будет запущена в 2016 году.

Напомним, в феврале этого года Евтухов рассказал об идее создания продовольственных карточек для малоимущих. По его мнению, они помогут не только населению с низким доходом, но и региональное сельхозпроизводство.

Программа «Продуктовая карта» позволит нуждающимся купить свежие скоропортящиеся продукты российского производства (овощи, фрукты, мясо и птицу, яйца, молоко). В программу не входит продажа алкоголя и сигарет.