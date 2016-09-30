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Новости

1269 Минпромторг перенес введение продуктовых карточек на 2018 год

30.09.2016 Теги: минпромторг, продукты

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что программа продовольственной помощи населению (продовольственные карточки) может заработать в России в 2018 году, передает Интерфакс.

О запуске пилотного проекта программы в 2018 году говорит и замглавы ведомства Виктор Евтухов.

«Реальные сроки запуска: не знаю, но явно не 2017 год, потому что в 2017 году мы уже не попадаем в бюджет. Если будет получаться, будем стремиться к тому, чтобы, если это будет востребовано и поддержано, сделать "пилотный проект" в 2018 году. Но это не факт», — цитирует его RNS.

Ранее сообщалось, что программа будет запущена в 2016 году.

Напомним, в феврале этого года Евтухов рассказал об идее создания продовольственных карточек для малоимущих. По его мнению, они помогут не только населению с низким доходом, но и региональное сельхозпроизводство.

Программа «Продуктовая карта» позволит нуждающимся купить свежие скоропортящиеся продукты российского производства (овощи, фрукты, мясо и птицу, яйца, молоко). В программу не входит продажа алкоголя и сигарет.


9 комментариев

4
Konst Konst , 30 сентября 2016 в 20:16
Сверхдержава иксигрекева.
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5
Owod_ RUS , 30 сентября 2016 в 20:19
А сами карточки, они съедобные хоть будут? Потому что - наверняка! - те продукты, которые по этим карточкам будут реализовываться, будет та ещё заваль...

И опять кто-то очень недурно погреет руки на "бескорыстной помощи голодающим"... Да ещё и обставят соответственно - аккурат перед выборами "отец родной" облагодетельствует своих "сыновей, братьев и сестер"...
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4
sova sova , 30 сентября 2016 в 20:29
«Реальные сроки запуска: не знаю, но явно не 2017 год, потому что в 2017 году мы уже не попадаем в бюджет. .."
********
))) Т.е. в бюджете нет денег напечатать карточки? Дожили... Доруководились...
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7
Володя Морозов , 30 сентября 2016 в 20:32
Врачам и учителям еще 2 года голодать?
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2
Вальтер Айгнер , 30 сентября 2016 в 20:40
В США такие карточки для малоимущих существуют уже много лет, о чём, конечно же, рос-ТВ не скажет.
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1
Oleg Verkhoturov , 30 сентября 2016 в 21:05
Ведение военного коммунизма отложено до 2018. Уф, успокоили. ))
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0
Anna Fatalistka , 30 сентября 2016 в 21:18
Как раз в 2017 году на выпуск карточек и перепись неимущих последние бюджетные деньги потратят=попилят и наступит 2018 год... не будет ни карточек (не выпустят), ни неимущих (не доживут), и надеюсь, никого из всех этих деятелей.
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0
Володя Морозов , 30 сентября 2016 в 21:20
а что с ними случится?
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0
Галина Замятина , 30 сентября 2016 в 21:24
В Москве для граждан малоимущих и получающих жилищные субсидии карточки выдают уже два года. На сумму 500 руб их можно отоварить в определенном магазине. Нельзя только купить сигареты и спиртное. А так набираете продуктов, а оплата идет по этой карте.
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