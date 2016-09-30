Россия заняла 123 место из 138 в рейтинге стран по качеству дорог, сказано в докладе Всемирного экономического форума.

Первое место занимают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), второе — Сингапур, третье — Гонконг. В десятку лучших стран по качеству дорог вошли Нидерланды, Японию, Францию, Швейцарию, Австрию, Португалию и Данию.

Россия оказалась на 123 строчке между Сьерра-Леоне, которая заняла 122 место, и Ливаном (124).

Худшими в мире назвали дороги на Мадагаскаре, предпоследнее место занимает Конго.