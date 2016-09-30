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Новости

753 Россия заняла 123 место в рейтинге стран по качеству дорог

30.09.2016 Теги: дороги, рейтинги, россия

Россия заняла 123 место из 138 в рейтинге стран по качеству дорог, сказано в докладе Всемирного экономического форума.

Первое место занимают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), второе — Сингапур, третье — Гонконг. В десятку лучших стран по качеству дорог вошли Нидерланды, Японию, Францию, Швейцарию, Австрию, Португалию и Данию.

Россия оказалась на 123 строчке между Сьерра-Леоне, которая заняла 122 место, и Ливаном (124). 

Худшими в мире назвали дороги на Мадагаскаре, предпоследнее место занимает Конго.


15 комментариев

2
Оксана Шевченко , 30 сентября 2016 в 21:06
Сейчас местные тролли Евгений самарский, Фёдор Камский и Олег Коротаев начнут громовещать о месте Украины в данном рейтинге, ведь это значительно важнее, чем рейтинг России.
От модератора: Двое первых из перечня со вчерашнего дня очищаются в "бане")))
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0
Charlie Kelly , 30 сентября 2016 в 21:09
Только вот Украина 85-ая
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0
Charlie Kelly , 30 сентября 2016 в 21:14
Извиняюсь, не туда посмотрел. Да, у Украины с дорогами всё плохо
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0
Олег Коротаев , 30 сентября 2016 в 21:21
По аналогии со вчерашним рейтингом по медицине и крике Неважно Киев, что Россия последняя, отвечу, что Россия не а последнем месте,так что ликуем!
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0
Charlie Kelly , 30 сентября 2016 в 21:26
Радость какая, богатейшая страна выше Сьерра-Лионе
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0
Сергей Кононов , 30 сентября 2016 в 21:22
Ув.модератор, Вы не могли-бы сделать "банный день" вышеуказанных лиц бессрочным?
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0
Олег Коротаев , 30 сентября 2016 в 21:25
А не боитесь оказаться на их месте? Модерацию для всех одинакова, могут и Вас отправить.
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2
Андрей А , 30 сентября 2016 в 21:06
нам есть еще куда стремиться,догоним и перегоним Мадагаскар
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4
Oleg Verkhoturov , 30 сентября 2016 в 21:08
Интересно, сколько дорог можно построить/отремонтировать на 58 миллиардов рублей, а? ))
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0
Оксана Шевченко , 30 сентября 2016 в 21:16
практически нисколько, так выезд из двора )))
Россия возглавила рейтинг стран где стоимость строительства дорог самая высокая.
http://ubiznes.ru/samye-dorogi...
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2
Мюнхаузен Барон , 30 сентября 2016 в 21:09
Ау! Кремлеботы! Ну где же Вы?? Расскажите теперь, почему Путин за 16 лет не смог построить в стране нормальные дороги и работающую медицину?? Чем он вообще занимался все эти годы? Всякие там "боинги" на Донбассе сбивал?
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1
Charlie Kelly , 30 сентября 2016 в 21:20
а зачем вам дороги,если у вас машины нет? (с)
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0
Олег Коротаев , 30 сентября 2016 в 21:22
Слишком мелко, дороги строить, надо строить что то возвышенное, для души
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0
Виктор Ярыгин , 30 сентября 2016 в 21:26
Путин занимался вполне конкретным рейтингом, оправдывающим поговорку о России на счет дураков и дорог. УРА РФ на первом мести по количеству дураков на 1000 жителей...
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2
Зед Фил , 30 сентября 2016 в 21:09
В Дубае и в Катаре изумительные дороги. Ездить одно удовольствие, до 140 км в час можно выжимать, выше 140 камеры и датчики фиксируют. Вообще, молодцы арабы, с толком использовали свою нефть и газ, не в пример некоторым, скрипки Страдивари закупающим.
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