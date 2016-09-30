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753 Россия заняла 123 место в рейтинге стран по качеству дорог
Россия заняла 123 место из 138 в рейтинге стран по качеству дорог, сказано в докладе Всемирного экономического форума.
Первое место занимают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), второе — Сингапур, третье — Гонконг. В десятку лучших стран по качеству дорог вошли Нидерланды, Японию, Францию, Швейцарию, Австрию, Португалию и Данию.
Россия оказалась на 123 строчке между Сьерра-Леоне, которая заняла 122 место, и Ливаном (124).
Худшими в мире назвали дороги на Мадагаскаре, предпоследнее место занимает Конго.
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