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Новости

1446 Силуанов назвал условие для индексации пенсий

30.09.2016 Теги: минфин, пенсионеры, силуанов

Пенсии в России будут проиндексированы, если величина инфляции будет отклоняться от прогнозируемого уровня в 4%, передает Интерфакс со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.

«Будут индексироваться (пенсии и другие социальные выплаты) по факту. Если мы сейчас заложим в прогноз по 4%, а потом если вдруг будут отклонения в одну или другую сторону — конечно, пересчитаем по закону. Так требуется законом», — сказал министр.

Ранее в сентябре Минфин предложил не платить пенсии работающим пенсионерам, чей доход превышает 500 тысяч рублей. В менее «жестком» варианте инициативы ведомство предлагает отказаться от выплаты пенсий тем, кто получает больше 1 млн рублей. Это сэкономит федеральному бюджету почти 450 миллиарда рублей за три года (по 150 миллиарда ежегодно).

В этом году правительство проиндексировало пенсии только на 4% в феврале. Вторую индексацию заменили разовой выплатой. Деньги российские пенсионеры получат только в начале 2017 года.


6 комментариев

0
Оксана Шевченко , 30 сентября 2016 в 21:41
"«Будут индексироваться (пенсии и другие социальные выплаты) по факту. Если мы сейчас заложим в прогноз по 4%, а потом если вдруг будут отклонения в одну или другую сторону — конечно, пересчитаем по закону. Так требуется законом», — сказал министр."
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Да здравствует Росстат - самые справедливый стат в мире!
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0
Виктор Тарасов , 30 сентября 2016 в 22:18
Сделают нулевую инфляцию, чтобы показать пенсионерам ФИГУ. Чует моё сердце, что так и будет. За эти 3 оставшихся месяца 2016 г. поснижают цены на всё (на водку Путин уже снижает цены), выведут инфляцию на нулевой уровень и дело в шляпе. Пенсионерам ПРИВЕТ.
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1
Евгений Ковальски , 30 сентября 2016 в 22:33
Уже где то написали, что инфляция начинает падать. Кстати это легко сделать: занижать зарплаты или вообще не платить. Вот и инфляции не будет.
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0
Сергей Дюмин , 30 сентября 2016 в 22:19
Какой убогий министр финансов! Никаких управляющих воздействий, направленных на развитие экономики. Сидит и следит за нефтяными котировками. Так мы далеко не уедем.
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3
Проходящий Мимо , 30 сентября 2016 в 22:25
Зато в Сирию и на Донбасс миллиарды рублей полноводной рекой текут.
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0
рима гарайшина , 30 сентября 2016 в 22:43
По закону пенсии должны индексироваться на фактическую инфляцию предыдущего года. Закон не предусматривает индексацию на разницу между прогнозом и фактической инфляцией, потому что прогноз не изменяет размер пенсии конкретного человека. Странное толкование уже действующего закона.
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