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1446 Силуанов назвал условие для индексации пенсий
Пенсии в России будут проиндексированы, если величина инфляции будет отклоняться от прогнозируемого уровня в 4%, передает Интерфакс со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.
«Будут индексироваться (пенсии и другие социальные выплаты) по факту. Если мы сейчас заложим в прогноз по 4%, а потом если вдруг будут отклонения в одну или другую сторону — конечно, пересчитаем по закону. Так требуется законом», — сказал министр.
Ранее в сентябре Минфин предложил не платить пенсии работающим пенсионерам, чей доход превышает 500 тысяч рублей. В менее «жестком» варианте инициативы ведомство предлагает отказаться от выплаты пенсий тем, кто получает больше 1 млн рублей. Это сэкономит федеральному бюджету почти 450 миллиарда рублей за три года (по 150 миллиарда ежегодно).
В этом году правительство проиндексировало пенсии только на 4% в феврале. Вторую индексацию заменили разовой выплатой. Деньги российские пенсионеры получат только в начале 2017 года.
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