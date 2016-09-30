Пенсии в России будут проиндексированы, если величина инфляции будет отклоняться от прогнозируемого уровня в 4%, передает Интерфакс со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.

«Будут индексироваться (пенсии и другие социальные выплаты) по факту. Если мы сейчас заложим в прогноз по 4%, а потом если вдруг будут отклонения в одну или другую сторону — конечно, пересчитаем по закону. Так требуется законом», — сказал министр.

Ранее в сентябре Минфин предложил не платить пенсии работающим пенсионерам, чей доход превышает 500 тысяч рублей. В менее «жестком» варианте инициативы ведомство предлагает отказаться от выплаты пенсий тем, кто получает больше 1 млн рублей. Это сэкономит федеральному бюджету почти 450 миллиарда рублей за три года (по 150 миллиарда ежегодно).

В этом году правительство проиндексировало пенсии только на 4% в феврале. Вторую индексацию заменили разовой выплатой. Деньги российские пенсионеры получат только в начале 2017 года.