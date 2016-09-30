Курс доллара на Московской бирже опустился до 62,64 рублей, обновив минимум 2016 года.

Последний раз доллар упал ниже этого уровня в ноябре 2015 года.

Евро опустился до 70,43 рублей, цена нефти марки Brent составляет 49,1 долларов за баррель.

Ранее в пятницу Минфин повысил заложенный в проект бюджета среднегодовой курс доллара. В 2017 году он составит 67,5 рубля, в 2018 году — 68,7 рубля, а в 2019 году — 71,1 рубля.

Накануне «Коммерсант» сообщил, что Минфин и Минэкономразвития получили поручения подготовить три альтернативных варианта основных параметров федерального бюджета с учетом его высокого дефицита.