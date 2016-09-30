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Новости

673 Биржевой курс доллара обновил минимум 2016 года

30.09.2016 Теги: евро, курс доллара, московская биржа

Курс доллара на Московской бирже опустился до 62,64 рублей, обновив минимум 2016 года.

Последний раз доллар упал ниже этого уровня в ноябре 2015 года.

Евро опустился до 70,43 рублей, цена нефти марки Brent составляет 49,1 долларов за баррель.

Ранее в пятницу Минфин повысил заложенный в проект бюджета среднегодовой курс доллара. В 2017 году он составит 67,5 рубля, в 2018 году — 68,7 рубля, а в 2019 году — 71,1 рубля.

Накануне «Коммерсант» сообщил, что Минфин и Минэкономразвития получили поручения подготовить три альтернативных варианта основных параметров федерального бюджета с учетом его высокого дефицита.


4 комментария

1
Проходящий Мимо , 30 сентября 2016 в 22:22
Присел перед прыжком.
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-1
Сергей Дюмин , 30 сентября 2016 в 22:32
Пока Центробанком управляет не государство, рубль не вырастет. Рубль укрепился из-за подорожания нефти, а из-за чего нефть подорожала - молчат. Обычно, что ни случись в мире, всё валят на Путина, а тут как воды в рот набрали...
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0
Grahor Rootless , 30 сентября 2016 в 22:35
Ну вот видите, а нытики и маловеры заявляли что после выборов рубль отпустят! Не отпустят ничего а возьмут за шкварник, напрягутся, а и каааак...
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0
рима гарайшина , 30 сентября 2016 в 23:10
Страны ОПЕК в Алжире договорились сократить добычу. Наши тоже за такое решение. Иран не будет сокращать, он - на взлете. Плюс рост военной риторики. У нас при укреплении рубля падают рублевая выручка экспортеров и доходы бюджета. Поэтому еще пара резких заявлений, и рубль упадет на нужную глубину.
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