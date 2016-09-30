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1416 МИД России сообщил о вызове посла Нидерландов
Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ведомство 3 октября вызовет к себе посла Нидерландов в ответ, сообщает официальный сайт МИД России.
«Главе нидерландской дипмиссии будут представлены доводы относительно неприемлемости игнорирования предоставляемой российской стороной важной объективной информации, что в итоге подрывает сотрудничество российских экспертов со следствием, а также компрометирует предпринимаемые усилия по установлению истинной картины трагедии и привлечению к ответственности виновных в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН», — говорит Захарова.
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!» Родственники жертв сбитого над Донбассом «Боинга» потребовали ответа от Москвы
Ранее власти Нидерландов вызвали российского посла в Гааге, чтобы сделать ему дипломатический выговор после того, как российская сторона раскритиковала расследование крушения «Боинга» в Донбассе.
В среду, 28 сентября, следственная группа, занимающаяся расследованием крушения самолета, обнародовала предварительный доклад. В нем говорилось, что самолет был сбит из установки «Бук» с территории, подконтрольной сепаратистам. Сама установка попала туда из России.
В ответ пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что Москва сожалеет из-за низкого качества и политизированности расследования.
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