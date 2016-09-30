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Новости

1416 МИД России сообщил о вызове посла Нидерландов

30.09.2016 Теги: авиакатастрофа, мид рф, нидерланды

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ведомство 3 октября вызовет к себе посла Нидерландов в ответ, сообщает официальный сайт МИД России.

«Главе нидерландской дипмиссии будут представлены доводы относительно неприемлемости игнорирования предоставляемой российской стороной важной объективной информации, что в итоге подрывает сотрудничество российских экспертов со следствием, а также компрометирует предпринимаемые усилия по установлению истинной картины трагедии и привлечению к ответственности виновных в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН», —  говорит Захарова.

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Ранее власти Нидерландов вызвали российского посла в Гааге, чтобы сделать ему дипломатический выговор после того, как российская сторона раскритиковала расследование крушения «Боинга» в Донбассе.

В среду, 28 сентября, следственная группа, занимающаяся расследованием крушения самолета, обнародовала предварительный доклад. В нем говорилось, что самолет был сбит из установки «Бук» с территории, подконтрольной сепаратистам. Сама установка попала туда из России.

В ответ пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что Москва сожалеет из-за низкого качества и политизированности расследования.


7 комментариев

1
Karl Hungus , 30 сентября 2016 в 22:52
Клоуны, <самоцензура>...
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-7
Олег Коротаев , 30 сентября 2016 в 22:59
А что за методы у "прогрессивного мира"? Если не согласны с нашим расследованием, то вызовем посла, если не договорились с нами на наших условиях, то введем санкции. Это дипломатия така,? Сплошные угрозы
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1
Karl Hungus , 30 сентября 2016 в 23:18
Такие вот методы: "вор должен сидеть в тюрьме" (с)

к слову, бандит и убийца - тоже.
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1
sova sova , 30 сентября 2016 в 23:20
Олег Коротаев , 30 сентября 2016 в 22:59
А что за методы у "прогрессивного мира"? Если не согласны с нашим расследованием, то вызовем посла,
************
Если не согласны с НАШИМ расследованием - разбомбим Алеппо.

если не договорились с нами на наших условиях, то введем санкции.
***********
А если не договорились с нами на НАШИХ условиях - подавим ваши сыры и персики танками. И помидорами не отделаетесь!))

Это дипломатия така,?
***********
Нет! Дипломатия - это "Дебилы! кхе-кхе-кхе!"))

Сплошные угрозы
**********
"А ты как хотел?"))
(Кстати, когда Вовочка в школе разбивает рогаткой окно и тырит из кабинета химии пробирки и микроскоп - его берут за ухо и вызывают в школу родителей. Ну, на худой конец - посла, если у этого хулигана родителей нет. И еще оставляют без сладкого)).
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2
Irina Voloshina , 30 сентября 2016 в 23:08
«Главе нидерландской дипмиссии будут представлены доводы относительно неприемлемости игнорирования предоставляемой российской стороной важной объективной информации, что в итоге подрывает сотрудничество российских экспертов со следствием, а также компрометирует предпринимаемые усилия по установлению истинной картины трагедии и привлечению к ответственности виновных в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН», — говорит Захарова.
---------------
Какие вы скучные, господа. Какие предсказуемые.
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1
Проходящий Мимо , 30 сентября 2016 в 23:14
Уже доказали "авыдокажите".
Уже даже доказали, что "вытаместь".
Что еще доказать?
P/S/ в очень скором времени подобные доклады будут опубликованы и о преступлениях против человечности российской военщины на Донбассе...
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0
Доктор Ольга , 30 сентября 2016 в 23:19
Сам дурак. Такая позиция стала визитной карточкой МИД РФ.
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