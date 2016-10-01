Гражданка США Стефани Росс Десимон подала в суд на Саудовскую Аравию в связи с терактом 11 сентября 2001 года, во время которого погиб ее муж. Об этом сообщает Bloomberg.

Женщина направила иск в суд в Вашингтоне, обвинив власти королевства в поддержке террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) и, таким образом, в причастности к гибели своего мужа. Отмечается, что супруг американки служил в ВМС США и погиб в результате крушения одного из угнанных террористами самолетов, который они направили на здание Пентагона.

По данным агентства, Десимон требует от саудовских властей денежной компенсации.

Напомним, в среду Конгресс США, преодолев наложенное ранее президентом страны Бараком Обамой вето, поддержал законопроект, разрешающий семьям жертв терактов 11 сентября подавать иски против Саудовской Аравии. Обама в письме законодателям, указывал, что преодоление вето «может иметь разрушительные» последствия для Пентагона.

В Соединенных Штатах неоднократно высказывались предположения, что власти Саудовской Аравии не препятствовали деятельности «Аль-Каиды», а потому несут часть ответственности за теракты 11 сентября.

Ранее весной Эр-Рияд весной пригрозил распродать свои активы в США, чтобы предотвратить принятие данного законопроекта.