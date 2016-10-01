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560 Вашингтон не признал запрет междлиса крымских татар в России
Власти США отказались признавать решение Верховного суда России о запрете деятельности меджлиса крымских татар. Об этом сообщил представитель госдепартамента Марк Тонер в заявлении, опубликованном на официальном сайте американского ведомства.
«Мы отвергаем характеристику меджлиса как организации «экстремистов», и осуждаем прекращение работы этого демократического института», — говорится в сообщении.
Как заявил Тонер, США не признают легитимность решения Верховного Суда России.
Кроме того, в госдепартаменте в очередной раз отметили, что не признают воссоединение Крыма с Россией.
«Наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Москва не вернет контроль над Крымом Украине», — добавил представитель дипломатического ведомства США.
29 сентября Верховный суд окончательно признал законным запрет деятельности меджлиса крымских татар на территории России как экстремистской организации. Таким образом была отклонена апелляционная жалоба представителей меджлиса.
Напомним, в конце апреля Верховный суд Крыма признал общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.
Меджлис не признал присоединения Крыма к России, а крымские татары стали одними из активных участников транспортной и энергетической блокады полуострова. Тогда активисты заблокировали дороги, ведущие с территории континентальной Украины на полуостров, и тем самым остановили движение большегрузов, перевозящих в Крым товары народного потребления.
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