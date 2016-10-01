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Новости

2092 Великобритания пригрозила России бойкотом ЧМ-2018 из-за ситуации в Сирии

01.10.2016 Теги: великобритания, сирия, чм-2018

Министерство иностранных дел Великобритании не исключает, что страна может бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в случае, если Россия не изменит свою политику в Сирии. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил в интервью газете The Sun.

По словам Джонсона, Лондон и Вашингтон рассматривают «ряд возможностей», чтобы оказать давление на Москву и тем самым изменить ее позицию по Сирии. Это включает в себя бойкот чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, со стороны британских официальных лиц.

Министр отметил, что из-за помощи режиму Башара Асада Россия может «превратиться в государство-изгой».

Напомним, 25 сентября состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное по запросу Великобритании, США и Франции. Оно было посвящено обострению ситуации в сирийском Алеппо, где правительственные войска ведут операцию против вооруженных группировок. В ходе встречи западные страны попытались возложить на Россию ответственность за обострение ситуации в Сирии.

Кроме того, госсекретарь США Джон Керри заявил, что существует угроза прекращения сирийских диалогов с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Это произойдет, если российские и сирийские войска не прекратят атаки города Алеппо, контролируемого «умеренной» оппозицией и исламистами.          

 


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