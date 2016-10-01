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618 Суд обязал Apple заплатить $302,4 млн по иску о технологии FaceTime
Федеральный суд в Техасе обязал компанию Apple выплатить $302,4 млн за нарушение авторских прав компании VirnetX. Об этом сообщает Bloomberg.
Речь идет о патентах на использование технологии безопасных коммуникаций приложениями для видео-звонков FaceTime и программой VоD («видео по запросу»). VirnetX является разработчиком данной технологии.
Это не первый раз, когда VirnetX подает иск к Apple. В 2012 году компания уже отсудила у Apple $368,2 млн за использование ее технологий в приложении FaceTime, но впоследствии решение было оспорено.
В феврале этого VirnetX выиграл суд у Apple на $532 млн за незаконную работу с запатентованной технологией, позволяющей объединять компьютеры в закрытую сеть и используемой в сервисе iMessage.
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