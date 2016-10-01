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Новости

550 Керри призвал сирийскую оппозицию участвовать в выборах

01.10.2016 Теги: керри, оппозиция, сирия

Госсекретарь США Джон Керри призвал сирийскую оппозицию участвовать в выборах вместе с действующим президентом страны Башаром Асадом и войти в состав переходного правительства в Дамаске. Об этом пишет газета New York Times.

В распоряжении издания оказалась аудиозапись переговоров Керри с представителями сирийской оппозиции и «дипломатами из трех-четырех стран» в рамках 71–й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Госсекретарь США заявил, что «политическое решение» сирийского конфликта является наиболее оптимальным.

«Голосовать сможет любой, кто зарегистрирован как беженец в любой точке мира. Разве они будут голосовать за Асада? Асад боится этого», – отметил он.

Керри пояснил собеседникам, что таким образом в выборах смогут принять участие «миллионы сирийцев», уехавшие из страны из-за вооруженного конфликта.

Представители оппозиции скептически отнеслись к словам госсекретаря, сообщает издание. Джон Керри спросил у собеседников, считают ли они, что единственным решением конфликта является такой ход событий, при котором «кто-то придет и избавит всех от Асада». Он также поинтересовался, кто, по их мнению, должен это сделать.

«Три года назад, я бы сказал: Вы. Но сейчас я не знаю», – ответил госсекретарю один из присутствующих.

Во время беседы Джон Керри попытался обьяснить недостаточно активные действия своего правительства в Сирии.

«Проблема в том, что Россию не волнует международное право, а нас волнует. И, как говорят наши юристы, у нас нет оснований. Нам нужно было бы получить решение Совбеза ООН, на которое могут наложить вето как русские, так и китайцы. Мы могли бы действовать активнее, если бы на нашу страну напали или если бы нас официально «пригласили» в Сирию», — пояснил он.

Разговор состоялся через несколько дней после того, как было нарушено перемирие, о котором вели переговоры Россия и США.

Ранее Джон Керри говорил, что существует угроза прекращения сирийских диалогов с Сергеем Лавровым. Это произойдет, если российские и сирийские войска не прекратят атаки города Алеппо, контролируемого «умеренной» оппозицией и исламистами.
 


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