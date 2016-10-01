Новости
550 Керри призвал сирийскую оппозицию участвовать в выборах
Госсекретарь США Джон Керри призвал сирийскую оппозицию участвовать в выборах вместе с действующим президентом страны Башаром Асадом и войти в состав переходного правительства в Дамаске. Об этом пишет газета New York Times.
В распоряжении издания оказалась аудиозапись переговоров Керри с представителями сирийской оппозиции и «дипломатами из трех-четырех стран» в рамках 71–й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Госсекретарь США заявил, что «политическое решение» сирийского конфликта является наиболее оптимальным.
«Голосовать сможет любой, кто зарегистрирован как беженец в любой точке мира. Разве они будут голосовать за Асада? Асад боится этого», – отметил он.
Керри пояснил собеседникам, что таким образом в выборах смогут принять участие «миллионы сирийцев», уехавшие из страны из-за вооруженного конфликта.
Представители оппозиции скептически отнеслись к словам госсекретаря, сообщает издание. Джон Керри спросил у собеседников, считают ли они, что единственным решением конфликта является такой ход событий, при котором «кто-то придет и избавит всех от Асада». Он также поинтересовался, кто, по их мнению, должен это сделать.
«Три года назад, я бы сказал: Вы. Но сейчас я не знаю», – ответил госсекретарю один из присутствующих.
Во время беседы Джон Керри попытался обьяснить недостаточно активные действия своего правительства в Сирии.
«Проблема в том, что Россию не волнует международное право, а нас волнует. И, как говорят наши юристы, у нас нет оснований. Нам нужно было бы получить решение Совбеза ООН, на которое могут наложить вето как русские, так и китайцы. Мы могли бы действовать активнее, если бы на нашу страну напали или если бы нас официально «пригласили» в Сирию», — пояснил он.
Разговор состоялся через несколько дней после того, как было нарушено перемирие, о котором вели переговоры Россия и США.
Ранее Джон Керри говорил, что существует угроза прекращения сирийских диалогов с Сергеем Лавровым. Это произойдет, если российские и сирийские войска не прекратят атаки города Алеппо, контролируемого «умеренной» оппозицией и исламистами.
Фото дня
Блог редакции
Либералы отвечают за все
Великобритания пригрозила России бойкотом ЧМ-2018 из-за ситуации в Сирии
Асимметричная война
Вашингтон не признал запрет междлиса крымских татар в России
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе23252
-
30 тысяч марафонцев в Москве1964
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+46070
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2594
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге781
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве6419
Самое обсуждаемое
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»
А это здесь по теме? Думаю нет, а то модератор строгий...
Космическое измерение трагедии
не всё так просто. статус террористов, уличённым в атаке на самолёт...
Действия «Офицеров России» это даже не «самоуправство», а государственный суд Линча
Завидую москвичам. питербуржцам.Музей театры выставки мирового...
Самое читаемое
Полковнику никто не спишет243924
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»190434
«Он был тенью»161025
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев