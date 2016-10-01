Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу» прокомментировал итоги расследования международной следственной группы по крушению «Боинга» на Донбассе.

«Следствие нельзя вести, исходя из парадигмы, когда через несколько минут после трагедии на официальном уровне в известных странах выступают и говорят, что виновата Россия», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, «если вести следствие, исходя из этой парадигмы, оно обречено на необъективность, оно обречено на провал».

В среду, 28 сентября, международная следственная группа представила официальные итоги расследования о крушении «Боинга». Эксперты доказали, что самолет был сбит из поселка Первомайский, который контролировался сепаратистами, а «Бук» был доставлен туда с территории России.

В ответ на это Минобороны России заявило, что зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали границу России и Украины. Ведомство поставило под сомнение выводы следственной группы.

Расследование о крушении «Боинга» также прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала его предвзятым и политически мотивированным.

Пассажирский самолет Boeing 777-200ER компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане десяти государств.