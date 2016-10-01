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Новости

1259 Правительство рассказало о 5 миллионах россиян с минимальной зарплатой

01.10.2016 Теги: правительство

Почти пять миллионов человек в России получают минимальную зарплату. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Ольгу Голодец.

«Сегодня на российском рынке почти пять миллионов человек у нас работают на минимальной оплате труда. 1,8 млн человек — это бюджетники, которые работают на минимальной оплате труда», — сказала она.

«Бедность поразила людей работающих. Это особая ситуация. Этот тренд стал серьезным», — добавила Голодец.

Вице-премьер отметила, что сейчас обсуждается вопрос повышения уровня минимальной оплаты труда до уровня прожиточного минимума.

В начале сентября правительство повысило прожиточный минимум в России на 180 рублей, до 9956 рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

До этого правительство повышало прожиточный минимум в июне этого года. Тогда же президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 7,5 тысяч рублей.

Власти обещают довести МРОТ до прожиточного минимума до 2020 года.


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