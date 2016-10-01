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Новости

466 Мутко анонсировал информационные атаки на ЧМ-2018

01.10.2016 Теги: мутко, спорт, чм-2018

Министр спорта России Виталий Мутко предупредил о возможных нападках на чемпионат мира по футболу 2018 года, передает телеканал «Матч ТВ».

«Мы должны провести чемпионат мира 2018 года на высоком уровне. Будут атаки на этот чемпионат, мы это понимаем, так же было и перед Сочи (зимняя Олимпиада 2014 года — ред.), когда критиковалась каждая деталь. Но мы должны выполнить свои обязательства, подготовить национальную команду, хорошо выступить», — сказал Мутко.

Он подчеркнул, что необходимо использовать высокий градус интереса к футболу на фоне подготовки к чемпионату мира 2018 года в вопросах развития футбола в стране.

«Если мы не воспользуемся этим шансом, не дадим толчок к развитию футбола, то мы будем неправы», — добавил министр.

Ранее в субботу министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил России бойкотом чемпионата мира в случае, если Москва не изменит свою политику в Сирии.

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Затраты на инфраструктуру и прочие мероприятия оцениваются в 616,17 млрд руб.


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