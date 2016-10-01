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Новости

152 Президента Киргизии выписали из московской больницы

01.10.2016 Теги: киргизия, президент

Президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который проходил лечение в Москве, выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства в России.

«Его состояние хорошее», — сообщил пресс-секретарь.

20 сентября, Атамбаева госпитализировали в Турции. В аэропорту Стамбула президент Киргизии почувствовал недомогание и прошел предварительное обследование, в ходе которого были выявлены симптомы сердечного заболевания.

Поздее он взял краткосрочный рабочий отпуск и прибыл на лечение в Москву.


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