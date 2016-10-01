Президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который проходил лечение в Москве, выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства в России.

«Его состояние хорошее», — сообщил пресс-секретарь.

20 сентября, Атамбаева госпитализировали в Турции. В аэропорту Стамбула президент Киргизии почувствовал недомогание и прошел предварительное обследование, в ходе которого были выявлены симптомы сердечного заболевания.

Поздее он взял краткосрочный рабочий отпуск и прибыл на лечение в Москву.