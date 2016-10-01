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Новости

342 Кудрин предложил разнести приватизацию «Роснефти» и «Башнефти» на полгода

01.10.2016 Теги: башнефть, кудрин, приватизация

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что сделки по приватизации «Башнефти» и «Роснефти» необходимо разнести по времени как минимум на полгода. Об этом он сообщил в интервью агентству РИА Новости.

«Можно проводить приватизацию и «Роснефти», и «Башнефти», хотя их нужно разносить по времени. По хорошему, на полгода надо разносить — самое минимальное», — сказал экс-министр финансов..

По словам Кудрина, не важно, будет ли это публичная продажа или продажа стратегическому инвестору, эти сделки в любом случае будут оказывать друг на друга влияние.

«Насколько я знаю, есть несколько предложений по покупке «Башнефти», и любой, кто будет участвовать, все равно повлияет и на продажу "Роснефти», — добавил он.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что приватизация обеих компаний пройдет в конце 2016 года. Первый вице-премьер Игорь Шувалов объявил о том, что власти незамедлительно приступают к подготовке продажи 50,08% «Башнефти» и 19,5% «Роснефти».

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов рассказал, что Минфин в поправках в федеральный бюджет 2016 года учитывает приватизацию «Роснефти» и «Башнефти».

В августе правительство решило отложить приватизацию «Башнефти». Сообщалось, что поводом для такого решения стало письмо главы Башкортостана Рустэма Хамитова в Кремль, где он предложил повременить с приватизацией. Позже вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что приватизация госпакета «Башнефти» пройдет после приватизации «Роснефти».

В июле были проданы 10,9% акций «Алросы». Государство получило от продажи пакета компании 52,2 млрд рублей.


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