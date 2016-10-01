В Совете Федерации сомневаются в правильности решения о продаже государственных активов «Роснефти» и «Башнефти». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы экономического комитета Совфеда Сергея Калашникова.

По его словам, во главе этого решения — «желание пополнить бюджет, причем это похоже на латание дыр, когда разовыми решениями пытаются закрыть серьезную проблему».

Калашников подчеркнул, что госкомпании в сфере добычи и переработке ресурсов являются «курицей, которая несет золотые яйца» и надо хорошенько подумать, следует ли продавать эти активы.

Сенатор признался, что его «мучают сомнения, в какие частные руки попадут эти активы»

Ранее стало известно, что одним из основных претендентов на покупку пакета «Башнефти» в настоящее время является «Роснефть».

«Теряется смысл, если одна госкомпания приватизирует другую госкомпанию», — отметил Калашников.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что приватизация обеих компаний пройдет в конце 2016 года. Первый вице-премьер Игорь Шувалов объявил о том, что власти незамедлительно приступают к подготовке продажи 50,08% «Башнефти» и 19,5% «Роснефти».

В августе правительство решило отложить приватизацию «Башнефти». Сообщалось, что поводом для такого решения стало письмо главы Башкортостана Рустэма Хамитова в Кремль, где он предложил повременить с приватизацией. Позже вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что приватизация госпакета «Башнефти» пройдет после приватизации «Роснефти».