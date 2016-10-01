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573 Минздрав спрогнозировал рост бедности из-за запрета абортов
Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева предположила, что запрет абортов приведет к росту бедности, передает RNS.
«Если резко сделать бесплатные аборты платными или запретить их, то их в любом случае будут делать, но только за деньги. Это сделает уязвимые слои населения беднее, а качественную помощь менее доступной», — цитирует ее агентство.
По ее словам, если вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования, то этим воспользуются частные медицинские организации, которые будут устанавливать цены на операции.
Ранее в субботу министр здравоохранения вице-премьер Ольга Голодец констатировала в России устойчивый рост бедности. Она связала это с тем, что заработная плата существенно понижена к реальной цене труда.
«К сожалению, в стране после 14 года устойчиво растет бедность, и те меры, которые мы принимаем, мы считаем, пока должны быть усилены. Прежде всего бедность поразила людей работающих, это особая ситуация», — приводит ее слова РИА Новости.
Напомним, ранее патриарх Кирилл подписал петицию за запрет абортов в России. Авторы призывают запретить противозачаточные средства с абортивным действием, а также вспомогательные репродуктивные технологий.
Инициативу поддержала детский омбудсмен Анна Кузнецова.
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Минздрав спрогнозировал рост бедности из-за запрета абортов
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