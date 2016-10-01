Минздрав против того, чтобы нарушалась конституционное право на бесплатную медицину, передает РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, вопрос ограничения бесплатной медпомощь безработным россиянам обсуждается два года.

«Минздрав против того, чтобы нарушалась Конституция Российской Федерации, чтобы, соответственно, люди неработающие выводились из системы обязательного медицинского страхования, а с другой стороны, если взрослые здоровые люди — они же явно как-то существуют, работают, имеют доходы, но не платят налоги и пользуются бесплатно тем, что дает государство — это абсолютно несправедливо и нарушает права других людей, которые честно работают, честно платят налоги и так далее», — рассказала Скворцова.

Министр объяснила, что медпомощь будет оказываться как и раньше, однако «регионы должны иметь право взимать с неработающих граждан тот налог, который компенсирует те траты, которые соответственно работающие дают».

В начале сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила снизить объем медицинской помощи для неработающих граждан или обязать их платить специальные взносы. Сославшись на данные Счетной палаты, Матвиенко отметила, что регионы ежегодно выделяют порядка 40 миллиардов рублей на оплату соцвзносов за неработающих россиян.