В пятницу, 30 сентября, в Волгограде задержали руководителя местного отделения движения «За права человека» Игоря Нагавкина.

В настоящий момент идет суд по избранию в отношении него меры пресечения. «Мы уверены, что это задержание — месть Игорю Нагавкину за его многолетнюю и эффективную борьбу за права заключенных, прежде всего, в Волгоградской области», — рассказал «Новой газете» глава «За права человека» Лев Пономарев.

Суть обвинения пока выяснить не удалось, но основную опасность коллеги Нагавкина сейчас видят в том, что его могут поместить в СИЗО-1 Волгограда, где много лет назад погиб его родной брат.

Именно с этого началась правозащитная деятельность Нагавкина. В последствии, в частности, многие сотрудники СИЗО подверглись уголовному преследованию. «По неподтвержденной информации есть "заказ" на то, чтобы после помещения в СИЗО-1 жизнь и здоровье Нагавкина подверглись серьезной опасности, поэтому мы сейчас сосредоточили все силы на том, чтобы этого не допустить», — добавил Пономарев.