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47 Власти Крыма назвали Госдеп США создателем меджлиса крымских татар
Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что «Меджлис крымско-татарского народа» создан Госдепартаментом США, передает РИА Новости.
«Как они могут отказаться поддерживать то, что сами создали и сами финансируют. Это их детище, это их любимый ребенок, которого они пестовали еще в бытность Крыма в составе Украины», — прокомментировал он отказ Вашингтона признавать запрет меджлиса крымских татар в России.
По мнению Полонского, меджлис создан «как орган противодействия русскому большинству на территории полуострова». Он добавил, что меджлис был создан американскими спецслужбами, чтобы использовать его для деструктивной политики в Крыму.
«Они создавали этот меджлис как орган противодействия русскому большинству на территории полуострова, тем самым внося раскол в межнациональные отношения на нашем многонациональном полуострове», —приводит слова чиновника агентство.
Ранее в субботу власти США отказались признавать решение Верховного суда России о запрете деятельности меджлиса крымских татар.
В четверг, 29 сентября, Верховный суд признал законным запрет деятельности меджлиса крымских татар на территории России как экстремистской организации. Таким образом была отклонена апелляционная жалоба представителей меджлиса.
Напомним, в конце апреля Верховный суд Крыма признал общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.
Меджлис не признал присоединения Крыма к России, а крымские татары стали одними из активных участников транспортной и энергетической блокады полуострова.
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