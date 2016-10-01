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Новости

47 Власти Крыма назвали Госдеп США создателем меджлиса крымских татар

01.10.2016 Теги: крым, крымские татары, сша

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что «Меджлис крымско-татарского народа» создан Госдепартаментом США, передает РИА Новости. 

«Как они могут отказаться поддерживать то, что сами создали и сами финансируют. Это их детище, это их любимый ребенок, которого они пестовали еще в бытность Крыма в составе Украины», — прокомментировал он отказ Вашингтона признавать запрет меджлиса крымских татар в России.

По мнению Полонского, меджлис создан «как орган противодействия русскому большинству на территории полуострова».  Он добавил, что меджлис был создан американскими спецслужбами, чтобы использовать его для деструктивной политики в Крыму.

«Они создавали этот меджлис как орган противодействия русскому большинству на территории полуострова, тем самым внося раскол в межнациональные отношения на нашем многонациональном полуострове», —приводит слова чиновника агентство.

Ранее в субботу власти США отказались признавать решение Верховного суда России о запрете деятельности меджлиса крымских татар. 

В четверг, 29 сентября, Верховный суд признал законным запрет деятельности меджлиса крымских татар на территории России как экстремистской организации. Таким образом была отклонена апелляционная жалоба представителей меджлиса.

Напомним, в конце апреля Верховный суд Крыма признал общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. 

Меджлис не признал присоединения Крыма к России, а крымские татары стали одними из активных участников транспортной и энергетической блокады полуострова.


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