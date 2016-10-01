Новая газета

2 октября весь день показываем фильм «Про любовь» Анны Меликян. Видеоприглашение актрисы Марии Данилюк
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

465 Суд арестовал троих полицейских по делу об организации притонов с несовершеннолетними

01.10.2016 Теги: арест, домашний арест, суды

Пресненский суд Москвы арестовал до 29 ноября троих бывших сотрудников МВД, использовавших подростков для поимки педофилов, передает Интерфакс.

Среди арестованных — бывший оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД по району Перово Александр Рубанов, начальника отдела угрозыска ОМВД по району Ивановское Андрей Ломакин и бывший сотрудник уголовного розыска Игорь Фролов.

Еще одного фигуранта дела Евгения Кузнецова отправили под домашний арест. По словам следователя, Кузнецов признал свою вину. Пятому фигуранту дела, бывшему оперуполномоченному полиции Вадиму Лойко, продлили срок задержания до 4 октября.

Накануне бывших полицейских задержали по подозрению в организации сети гей-клубов и регулярном шантаже тех, кто вступал в интимную связь с несовершеннолетними подростками, специально нанятыми для этого. По данным источника Интерфакса, фигуранты дела задерживали своих клиентов и вымогали у них деньги до угрозой уголовного преследования. 

Уголовное дело возбуждено по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Мошенничество».


Читайте также

Видео

Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»
Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»

Фото дня

Фото: РИА Новости
30 тысяч марафонцев в Москве

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

1 октября

Картина дня

Книга Евгения Бунимовича «Выбор»

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама