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465 Суд арестовал троих полицейских по делу об организации притонов с несовершеннолетними
Пресненский суд Москвы арестовал до 29 ноября троих бывших сотрудников МВД, использовавших подростков для поимки педофилов, передает Интерфакс.
Среди арестованных — бывший оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД по району Перово Александр Рубанов, начальника отдела угрозыска ОМВД по району Ивановское Андрей Ломакин и бывший сотрудник уголовного розыска Игорь Фролов.
Еще одного фигуранта дела Евгения Кузнецова отправили под домашний арест. По словам следователя, Кузнецов признал свою вину. Пятому фигуранту дела, бывшему оперуполномоченному полиции Вадиму Лойко, продлили срок задержания до 4 октября.
Накануне бывших полицейских задержали по подозрению в организации сети гей-клубов и регулярном шантаже тех, кто вступал в интимную связь с несовершеннолетними подростками, специально нанятыми для этого. По данным источника Интерфакса, фигуранты дела задерживали своих клиентов и вымогали у них деньги до угрозой уголовного преследования.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Мошенничество».
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