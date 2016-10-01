Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний по отмене безвизового режима со страной, передает ТАСС.

«Октябрь — важный месяц для наших отношений с ЕС. В этом месяце должен вступить в силу безвизовой режим, однако позиция ЕС сводится к тому, что он не выполняет данное Турции слово», — сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, в стране нет никаких проблем с соблюдением критериев ЕС, правами человека и верховенством закона.

В июне СМИ узнали, что канцлер Германии Ангела Меркель готова пойти на уступки турецкой стороне ради мигрантского соглашения. В частности, она согласилась на «компромиссную формулировку» по антитеррористическому законодательству Турции. Хотя ранее это называлось одним из условий отмены визового режима для страны.

«Если упрощения визового режима не произойдет, нетерпеливый и вспыльчивый Эрдоган — склонный выступать в бой, когда считает себя «преданным» — может исполнить свое обещание и «открыть ворота» для мигрантов в Европу», — отмечал тогда в письме британский посол в Турции Ричард Мур.

В начале мая Эрдоган отказался менять антитеррористические законы страны ради отмены визового режима. Он раскритиковал власти Европы за давление на республику.

Напомним, Турция согласилась принимать беженцев с Ближнего Востока, депортированных Евросоюзом, в обмен на введение безвизового режима. Для отмены виз Анкаре также необходимо выполнить 72 требования ЕС. В частности, пересмотреть законодательство по терроризму, принять соглашение с с Европолом и провести переговоры со странами ЕС о судебном сотрудничестве, принять меры по предотвращению коррупции и привести в соответствие с европейскими стандартами правила по защите данных.