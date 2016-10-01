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328 В Республике Коми задержали журналистов за съемку нефтеразлива
Корреспондентов издания «7x7» Владимира Прокушева и Максима Полякова задержали в Усинске на территории, арендованной компанией «Лукойл-Коми», сообщает сайт издания.
Журналисты снимали нефтеразлив. Сейчас они находятся в усинском отделении полиции.
«Мы с воздуха снимали место разлива нефти. Когда уже закончили съемку, подъехали сотрудники безопасности Лукойла, потребовали прекратить снимать. На вопрос, на каком основании, мы должны завершить съемку, они затруднились ответить», — рассказал «Новой газете» Владимир Прокушев.
После этого, говорит журналист, они с коллегой вернулись в автомобиль и поехали к старым местам разливов. Всю дорогу их сопровождала машина сотрудников безопасности Лукойла.
«Перед постом ДПС нас остановила полиция, предложили проехать с ними в отделение, где дежурный участковый вместе с понятыми осмотрел наш автомобиль. Сотрудники полиции пытались изъять дрон и мой личный телефон, который я использовал для пульта», — продолжает Прокушев.
По его словам, позднее сотрудник полиции сослался на выписку из закона, разрешающий использовать дроны для съемки. Сейчас журналисты пишут объяснение.
«Мы выполняли редакционное задание, действовали в защиту общественных интересов. Фиксировали большой нефтеразлив на усинском месторождении. Перед поездкой мы просматривали все законы, были уверены в своих действиях. Поэтому когда сотрудники охраны Лукойла потребовали прекратить съемку, утверждая, что это территория компании. Мы объяснили, что эта территория не принадлежит Лукойлу», — добавляет Максим Поляков.
По информации местных властей, нефтеразлив обнаружили 22 сентября в 113 километрах от Усинска на Верхне-Возейском нефтяном месторождении. Площадь разлива составляет 3,5 гектара. Причиной стало разрушение нефтесборного коллектора по шву трубопровода диаметром 159 миллиметров.
Автор
Александра Копачева
Корреспондент
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