В центре Москвы полиция задержала вооруженного мужчину, напавшего на синагогу, пишет «Медиазона».

Наш корреспондент сейчас у здании синагоги в Спасоглинищевском, которую атаковал неизвестный с пистолетом https://t.co/4bBXsGtepT pic.twitter.com/KZT4QZyXUv — Медиазона (@mediazzzona) 1 октября 2016 г. Здание Синагоги в Спасоглинищевском переулке оцеплено. На месте работают криминалисты.

«У него (задержанного) виден пистолет, рядом с мужчиной рыжая канистра. Полицейские обсуждают между собой, что задержанный из Королева», — пишет издание.

По информации «Медиазоны», напавшего на синагогу зовут Лебедь Иван Борисович, 1976 года рождения.

Мужчина ворвался в синагогу с пистолетом и канистрой бензина. Он угрожал сжечь здание. Госпитализирован охранник, который попытался помешать мужчине зайти в синагогу. Нападавший выстрелил ему в грудь.