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340 Полиция извинилась перед задержанными за съемку нефтеразлива журналистами
Репортеров издания «7x7» Владимира Прокушева и Максима Полякова отпустили из полиции Усинска (Республика Коми) спустя два часа после незаконного задержания. По словам Полякова, полицейские принесли им извинения после совместного изучения закона «О СМИ».
Как сообщала ранее «Новая газета», журналистов задержали после съемки нефтеразлива на участке лесотундры, арендованном компанией «ЛУКОЙЛ-Коми». Он находится в 113 км от города Усинск. Сотрудники ЧОП пытались помешать съемке сбора разлившейся нефти, а затем следовали за автомобилем репортеров около 100 км, пока последних не задержали на посту ДПС.
— Гаишники сказали, что на нашу машину имеется ориентировка и попросили проследовать в полицию. Мы подчинились, у здания ОВД машину досмотрели, пытались изъять наш дрон, — рассказал «Новой газете» Максим Поляков.
По словам Полякова, полицейские пытались составить протокол задержания, однако журналисты потребовали присутствия своего адвоката. А затем разъяснили сотрудникам ОВД, что разрешение на полеты требуется только для дрона массой свыше 30 кг (их квадрокоптер весит не более 2 кг).
— В течение двух часов мы объясняли полицейским, что территория, где мы работали, не является секретным объектом, не принадлежит частной компании, что там случилась экологическая катастрофа, а значит, мы действуем в интересах общества. Цитировали закон «О СМИ». В итоге один из полицейских отправился изучить его, а вернувшись извинился и сообщил, что мы свободны, — говорит Максим Поляков. По его словам, подписать протокол им уже не предлагали, а составленный документ просто положили в стол.
Крупный нефтеразлив на Верхне-Возейском нефтяном месторождении обнаружили 22 сентября. Предположительная причина — неисправность трубопровода. Подобные разливы в окрестностях Усинска случаются регулярно. В компании «Лукойл-Коми» затрудняются назвать годовой объем потерь из-за протечек трубопроводов.
Автор
Татьяна Брицкая
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