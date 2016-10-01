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88 Два человека погибли при обрушении стены на Новолипецком меткомбинате
При проведении демонтажных работ перехода на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) погибли двое рабочих, передает РИА Новости.
«Во время проведения демонтажных работ на выведенном из эксплуатации объекте произошло обрушение металлоконструкций, в результате чего двое работников подрядной организации получили травмы, не совместимые с жизнью», — рассказал агентству представитель регионального МЧС.
По данным ведомства, работы проводились «при нарушении техники безопасности».
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