Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Джоном Керри, сообщается на официальной странице МИДа в фейсбуке.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Сирии «в том числе возможностей нормализации обстановки вокруг Алеппо, где незаконные вооруженные формирования, вопреки российско-американским договоренностям по прекращению конфликтующими сторонами огня, продолжают боевые действия».

По информации МИДа, некоторые отряды умеренной оппозиции отказались отмежеваться от запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра».

Во вторник, 27 сентября, Москва опубликовала документы, которые входят в соглашение с США по Сирии.

Речь идет о трех текстах: «Стандартные условия и процедуры, необходимые для обеспечения режима прекращения боевых действий» (вступил в силу 28 марта 2016 года), «Подход к практическим российско-американским усилиям в борьбе с ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусрой» и укреплению режима прекращения боевых действий» (от 15 июля) и «Снижение уровня насилия, восстановление доступа и создание СИГ» (от 9 сентября»).

Напомним, 10 сентября по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Джона Керри Москва и Вашингтон утвердили пакет договоренностей по Сирии. Встреча продолжалась 14 часов. Документы вступили в силу 12 сентября.

Позднее США отказались опубликовать текст договоренностей, чтобы не ставить под угрозу их реализацию. Президент России Владимир Путин заявил, что после обнародования договоренностей «мировой общественности станет понятно, кто и что на самом деле не выполняет».