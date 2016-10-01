Расходы бюджета в 2016 году составят 16,4 трлн рублей, а доходы — 13,37 трлн рублей, передает РИА Новости со ссылкой на доклад Минфина.

Отмечается, что расходы бюджета на 2017-2019 годы заморожены на отметке 15,78 трлн рублей. При этом, в планах ведомства, доходы в 2017 году составят 13,03 трлн рублей, в 2018 году — 13,77 трлн рублей, в 2019 году — 14,64 трлн рублей.

Прогнозируемый в 2016 году дефицит составит 3,7% ВВП, в 2017 году — 3,2%, в 2018 году — 2,2% и 1,2% в 2019 году.

Накануне Минфин повысил заложенный в проект бюджета среднегодовой курс доллара. По оценкам министерства, в 2017 году он составит 67,5 рубля, в 2018 году — 68,7 рубля, а в 2019 году — 71,1 рубля.

В свою очередь, в Центробанке подсчитали, что в 2016 году цены в России вырастут на 5,5–6%, а ВВП сократится на 0,3–0,7%. Пессимистичный сценарий основан на предположении, что в 2017 году баррель Urals будет стоить $25, инфляция составит 5–6%, а ВВП сократится на 1–1,5%.