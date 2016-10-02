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284 Полиция возбудила уголовное дело после нападения на синагогу
Полиция возбудила уголовное дело части 2 статьи 213 УК (Хулиганство) после нападения на синагогу в Большом Спасо-Глинищевском переулке в центре Москвы, сообщает сайт МВД России.
«Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.
Накануне мужчина ворвался в синагогу с пистолетом и канистрой бензина. Он угрожал сжечь здание.
Пострадал охранник, который попытался помешать мужчине пройти в синагогу.
Как стало известно позднее, нападавшего зовут Лебедь Иван Борисович, 1976 года рождения.Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что мужчина состоит на психиатрическом учете.
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