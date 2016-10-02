Полиция возбудила уголовное дело части 2 статьи 213 УК (Хулиганство) после нападения на синагогу в Большом Спасо-Глинищевском переулке в центре Москвы, сообщает сайт МВД России.

«Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

Накануне мужчина ворвался в синагогу с пистолетом и канистрой бензина. Он угрожал сжечь здание.

Пострадал охранник, который попытался помешать мужчине пройти в синагогу.

Как стало известно позднее, нападавшего зовут Лебедь Иван Борисович, 1976 года рождения.Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что мужчина состоит на психиатрическом учете.