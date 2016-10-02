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Новости

284 Полиция возбудила уголовное дело после нападения на синагогу

02.10.2016 Теги: москва, уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело части 2 статьи 213 УК (Хулиганство) после нападения на синагогу в Большом Спасо-Глинищевском переулке в центре Москвы, сообщает сайт МВД России.

«Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

Накануне мужчина ворвался в синагогу с пистолетом и канистрой бензина. Он угрожал сжечь здание. 

Пострадал охранник, который попытался помешать мужчине пройти в синагогу.

Как стало известно позднее, нападавшего зовут Лебедь Иван Борисович, 1976 года рождения.Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что мужчина состоит на психиатрическом учете.


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