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Новости

1341 Reuters узнало об авиаударах ВВС России и Сирии по госпиталю в Алеппо

02.10.2016 Теги: авиаудары, россия, сирия

Российская авиация вместе с сирийской армией обстреляли позиции повстанцев в восточном Алеппо и его окрестностях, сообщает Reuters.

По данным агентства, под обстрел попала одна из главных больниц города. Собеседники Reuters рассказали, что на госпиталь Сахур сбросили, как минимум, семь ракет.

Известно о двух погибших пациентах, еще 13 человек получили ранения. 

«Больница сейчас полностью прекратила работу. Разрушены стены, инфраструктура, оборудование и генераторы. Медики и охрана покинули здание. Здесь совершенно темно», — говорит рентгенолог Мохаммад Абу Раджаб.

Агентство пишет, что накануне авиаудары были направлены на пути снабжения повстанцев в Алеппо — дороги Кастелло, районе Эль-Малах и лагере беженцев Хандарат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 октября провел телефонный разговор с госсекретарем США Джоном Керри. Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в сирийском Алеппо.

Ранее Джон Керри пригрозил прекратить диалог с Москвой, если российские и сирийские войска не прекратят атаки города Алеппо, контролируемого «умеренной» оппозицией и исламистами.

Напомним, 10 сентября по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Джона Керри Москва и Вашингтон утвердили пакет договоренностей по Сирии. Встреча продолжалась 14 часов. Документы вступили в силу 12 сентября.


2 комментария

0
Алексей Неважно(Киев) , 2 октября 2016 в 11:23
Коротаев!Вам не стыдно?
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1
Dow Jones , 2 октября 2016 в 11:32
Я думаю, Коротаев даже не знает, что такое стыд
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