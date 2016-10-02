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1341 Reuters узнало об авиаударах ВВС России и Сирии по госпиталю в Алеппо
Российская авиация вместе с сирийской армией обстреляли позиции повстанцев в восточном Алеппо и его окрестностях, сообщает Reuters.
По данным агентства, под обстрел попала одна из главных больниц города. Собеседники Reuters рассказали, что на госпиталь Сахур сбросили, как минимум, семь ракет.
Известно о двух погибших пациентах, еще 13 человек получили ранения.
«Больница сейчас полностью прекратила работу. Разрушены стены, инфраструктура, оборудование и генераторы. Медики и охрана покинули здание. Здесь совершенно темно», — говорит рентгенолог Мохаммад Абу Раджаб.
Агентство пишет, что накануне авиаудары были направлены на пути снабжения повстанцев в Алеппо — дороги Кастелло, районе Эль-Малах и лагере беженцев Хандарат.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 октября провел телефонный разговор с госсекретарем США Джоном Керри. Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в сирийском Алеппо.
Ранее Джон Керри пригрозил прекратить диалог с Москвой, если российские и сирийские войска не прекратят атаки города Алеппо, контролируемого «умеренной» оппозицией и исламистами.
Напомним, 10 сентября по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Джона Керри Москва и Вашингтон утвердили пакет договоренностей по Сирии. Встреча продолжалась 14 часов. Документы вступили в силу 12 сентября.
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