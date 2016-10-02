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1240 При взрыве в центре Милана пострадали десять человек
В центре Милана в одном из баров произошел взрыв, передает ANSA. Пострадали десять человек, их госпитализировали с интоксикацией и разными степенями ожогов
Взрыв произошел в 1:30 по местному времени, когда бар был закрыт для посетителей. Причина произошедшего выясняется. Следствие изучает разные версии, в том числе утечку бытового газа и намеренную организацию взрыва.
По информации телеканала RaiNews24, в здании возник пожар, огонь распространился на квартиры дома, в котором находится заведение.
Жителей эвакуировали, позже они вернулись в свои квартиры.
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