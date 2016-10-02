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Новости

887 Австралия пообещала назвать подозреваемых по делу МН17 до конца года

02.10.2016 Теги: авиакатастрофа, донбасс, украина

Австралия пообещала до конца года назвать подозреваемых по делу о крушении малазийского «Боинга» МН17 в Донбассе, передает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

«К концу года, возможно, в начале следующего года, список тех, которые, как мы считаем, должны быть привлечены к ответственности, будет подтвержден, а после этого должно начаться судебное разбирательство», — сказала Бишоп.

По ее словам, виновные могут предстать перед международным трибуналом.

В среду, 28 сентября, международная следственная группа представила официальные итоги расследования о крушении «Боинга». Эксперты доказали, что самолет был сбит из поселка Первомайский, который контролировался сепаратистами, а «Бук» был доставлен туда с территории России.

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В ответ на это Минобороны России заявило, что зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали границу России и Украины. Ведомство поставило под сомнение выводы следственной группы.

Позднее расследование о крушении «Боинга» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Пассажирский самолет Boeing 777-200ER компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане десяти государств.


19 комментариев

9
Доктор Ольга , 2 октября 2016 в 12:42
Я всё же не согласна с теми, кто считает, что Боинг сбили случайно. По ссылке дана другая версия трагедии. http://0s.nfxgm33snvxgc4dbnrws....
Ещё мне понравилось расследование Марка Солонина на Solonin.org
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7
Сергей Булавский , 2 октября 2016 в 12:53
Да, похоже на провал спецоперации, которая позволила бы России оттяпать всю Правобережную Украину.
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5
Доктор Ольга , 2 октября 2016 в 13:12
Марк Солонин пишет, что тащить из России Бук, для того чтобы сбивать транспортные украинские самолёты, это всё равно, что палить из пушки по воробьям. Для этого достаточно самоходных ЗРК малой дальности ("Оса", Тор", "Тунгуска", "Панцирь"), способных уничтожать вертолеты и самолеты противника на дальностях 8-12 км, с досягаемостью по высоте в 5-6 км, с боевыми частями в 10-15 раз более мощными, нежели у переносных ЗРК. Ещё пишет, что маршрут полета рейса "Аэрофлота" SU2074 Москва-Ларнака так странно менялся. Начиная с 14 июля этот маршрут огибал Украину, а 17 июля летел прямо над ней.
Как-то получается, что задачей было уничтожение рейса "Аэрофлота" с дальнейшей демонстрацией публике реальных ошметков тел мальчиков и девочек (напомню, что печально знаменитый фейк про "распятого мальчика" был вброшен за неделю до трагедии с "Боингом") и доведением "градуса ненависти" до такого накала, который позволил бы начать полномасштабное вторжение российских войск в Украину. И одна-единственная установка "Бук" для решения такой задачи была в самый раз.
К сожалению, не могу дать ссылку на полную статью Солонина. Думаю, что её легко найти в инете.
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0
Grahor Rootless , 2 октября 2016 в 13:20
Солонин одну штуку забывает: сколько ЗРК малой дальности "отбили" или "захаватили" "повстанцы" в ЛДНР? А Бук был, какой никакой. Потому вводить ничего другого нельзя было.
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2
Доктор Ольга , 2 октября 2016 в 13:26
Тогда надо было перевозить ни один Бук с четырьмя ракетами, а несколько. Он пишет: "Почему привезли только один "Бук"? Так не воюют и так не командуют. Вы никогда не найдете приказ или оперативную сводку, в которых написано: "отправить три танка, пять самолетов, четыре пушки..." Единицами измерения, в которых мыслят и действуют военные, являются батареи, дивизионы, роты, эскадрильи, т.е. структурные подразделения, а не оружие "штуками".
И это не случайно - эффективное применение боевой техники возможно только в составе подразделения, над штатной структурой которого опытные люди много думали. В данном конкретном случае самоходная огневая установка прибыла без транспортно-заряжающей машины, а это значит, что запуском четырех ракет её боевая работа неизбежно завершалась. Другими словами, для решения задач ПВО сепаратистов один "Бук" был избыточен с точки зрения качества (ТТХ) и совершенно недостаточен с точки зрения количества. Строго говоря, уже сам факт отправки одной-единственной установки наводит на мысль о том, что мы имеем дело не с войсковой операцией, спланированной армейскими командирами, а с "точечной" спецоперацией спецслужб...
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2
Петр Петрович , 2 октября 2016 в 13:19
Читаю заявления МИД РФ и в памяти возникают слова про глаза и Божью росу......
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4
vlad celler , 2 октября 2016 в 12:49
О....Быстренько разовое...гм..изделие нарисовалось..Очередная россошанка эльшанская...
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2
vlad celler , 2 октября 2016 в 13:01
vlad celler , 2 октября 2016 в 12:49
Прошу прощения...Ошибся зачуток...Вот ссылка на это одноразовое изделие,которое даже не потрудилось что-что свое выдумать-просто скопипастило себе биографию из вики....

https://ru.wikipedia.org/wiki/...
От модератора: Было два аккаунта сразу. С пруфами на анальный секс. В то самое место и отправлены)))
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2
vlad celler , 2 октября 2016 в 13:02
Еще раз приношу извинения...Глубокоуважаемый С.А.З ,к счастью,начеку ..
:)
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1
sova sova , 2 октября 2016 в 13:09
С пруфами на анальный секс. В то самое место и отправлены)))
***************
))) Оттачивать мастерство. (Троллинга в т.ч.))
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2
vlad celler , 2 октября 2016 в 12:56
29 сентября 2016
Стыд заблокирован

http://www.svoboda.org/a/28021...


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3
Алексей Неважно(Киев) , 2 октября 2016 в 13:05
Хотя буквы "П" и "Ш" далеко не первые в алфавите,но надеюсь те у кого фамилии на них начинаются,возглавят список.
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-6
Олег Коротаев , 2 октября 2016 в 13:13
Первую П я отгадал- Порошенко, а на Ш кто? Что то я никого не знаю.
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3
Алексей Неважно(Киев) , 2 октября 2016 в 13:15
Коротаев.Вам не стыдно?
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4
Анатолий Прокопьев , 2 октября 2016 в 13:24
Следующей реакцией каратаевых и власть имущих будет примерно такая -
Да, это был наш Бук, мы его предоставили ополченцам, чтобы они защищали себя с воздуха от налетов жидобандеровских карателей, и никто не имеет права нас за это осуждать.. А что произошла ошибка, так на войне все бывает, нехрен летать было.. Эта новая методичка не за горами..
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0
Vladimir -Kiev , 2 октября 2016 в 13:43
Анатолий Прокопьев , 2 октября 2016 в 13:24
"Следующей реакцией каратаевых и власть имущих будет примерно такая -
Да, это был наш Бук, мы его предоставили ополченцам,"
-------------
Скорее так:
Пока экипаж машины боевой зашел в наливайку выпить пива, сидевшие в кустах русофобы подло украли "Бук" и на полной скорости помчались к Донецку, где их уже с нетерпением ждали американские спутники-шпионы и гейропейские фотокорреспонденты. Сделав свое черное дело, жидобандеровцы быстро вернули ЗРК на место, так что героические российские зенитчики, выйдя из забегаловки, даже не успели ничего заподозрить.
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2
Модератор: Сергей Золовкин , 2 октября 2016 в 13:15
Олег Коротаев , 2 октября 2016 в 13:13: провоцируете свару, сударь? Этот бан будет стопроцентно для Вас окончательным...
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1
Анатолий Прокопьев , 2 октября 2016 в 13:26
Хотелось бы заступиться за О.К.... Он выражает позицию 95% населения России..
От модератора: Всем ста процентам запрещено у нас здесь утверждать без судебного доказательства что то вроде "Путин сбил...", "Порошенко сбил..." или кто-то другой конкретный сбил. Уж слишком тяжкое обвинение.
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0
Скорпион 81 , 2 октября 2016 в 13:37
Анкета главного быдловатника их разыскивают, займёт своё почетное место
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