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887 Австралия пообещала назвать подозреваемых по делу МН17 до конца года
Австралия пообещала до конца года назвать подозреваемых по делу о крушении малазийского «Боинга» МН17 в Донбассе, передает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп.
«К концу года, возможно, в начале следующего года, список тех, которые, как мы считаем, должны быть привлечены к ответственности, будет подтвержден, а после этого должно начаться судебное разбирательство», — сказала Бишоп.
По ее словам, виновные могут предстать перед международным трибуналом.
В среду, 28 сентября, международная следственная группа представила официальные итоги расследования о крушении «Боинга». Эксперты доказали, что самолет был сбит из поселка Первомайский, который контролировался сепаратистами, а «Бук» был доставлен туда с территории России.
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В ответ на это Минобороны России заявило, что зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали границу России и Украины. Ведомство поставило под сомнение выводы следственной группы.
Позднее расследование о крушении «Боинга» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пассажирский самолет Boeing 777-200ER компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане десяти государств.
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