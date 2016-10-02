Американская частная космическая компания SpaceX заподозрила в причастности к взрыву ракеты Falcon 9 своих конкурентов — предприятие United Launch Alliance (ULA), пишет The Washington Post со ссылкой на источники в космической сфере.

Во время изучения видеозаписей взрыва компания обнаружила, что на крыше соседнего здания, которое принадлежит ULA, перед моментом взрыва показались «странная тень, а затем белое пятно». Представители SpaceX пытались получить доступ в здание конкурентов, однако им отказали. Крышу осмотрели специалисты ВВС США, они не обнаружили на крыше ничего связанного со взрывом ракеты.

Собеседники издания сообщили, что следствие не исключает вариант диверсии.

В самой компании SpaceX отказались комментировать информацию до окончания расследования.

Напомним, ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке на мысе Канаверал 1 сентября. При взрыве никто не пострадал, однако ракета и предназначенный к запуску спутник связи потеряны.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать пробоина в системе подачи гелия.

Компания SpaceX основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.Ракеты компании за все время совершили четыре успешные посадки на беспилотную баржу и две на стартовые площадки космодрома.