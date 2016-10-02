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Новости

342 Ткачев назвал протест фермеров попыткой захватить земли перед выборами

02.10.2016 Теги: акции протеста, ткачев, фермеры

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев связал протесты местных фермеров с попыткой незаконно захватить земли перед выборами в Госдуму, пишет Интерфакс.

«Я думаю, что эта тема обострилась под выборы. 80% тех, кто стоит за этими лицами — те, кто под шумок хотят любой ценой, им интересно больше земли без прав, без судов, вопреки всему, просто взять и присвоить»,— сказал Ткачев.

По словам главы Минсельхоза, в Краснодарском крае нет проблем с земельными вопросами.

«Беспредела нет, поверьте, все остальное — от лукавого. Я лично вижу больше этого», — заявил он.

Ткачев добавил, что сам изучал ситуацию, когда был губернатором региона (с 2001 по 2015 годы — ред.). 

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«Если была бы хоть одна лазейка или возможность — даже по суду бы ее (землю — ред.) отняли. А там все решения суда, вплоть до Верховного. Что там можно сделать еще? Менять законодательство — меняйте, вы депутаты», — заключил министр.

Напомним, 23 августа фермеры устроили марш-пробег на Москву после того, как им не удалось рассказать премьеру Дмитрию Медведеву о рейдерских захватах собственности в крае, а также о том, что в судах они сталкиваются с покрывающей действия рейдеров системой.

Полиция в поселке Дорожный заблокировала стоянку тракторов и машин дальнобойщиков, чтобы помешать маршу. После встречи с заместителем полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Леонидом Беляком задержали около 40 участников тракторного марша на Москву.

Уже в сентябре фермеров позвали на закрытую встречу с министром Ткачевым. Однако, по словам протестующих, с ними встретился «заместитель министра по не особо важным делам».

«Мы разочарованы тем, что нас заставили потратить немалые средства на дорогу, обнадежили, а в итоге свели с людьми, далекими от проблем Кубани, — заметил глава КФХ Олег Петров. — На все вопросы они отвечали, что это не в их компетенции. Тогда в чьей? И зачем вызвали?».


7 комментариев

7
Геннадий Дубинин , 2 октября 2016 в 13:36
Конечно же, фермеры - бесстыдные мошенники и рвачи. А Ткачёв с его полумиллионов гектаров отжатой земли - весь в белом!
Хоть бы кто-нибудь треснул этих ходоков лопатой по башке - может в разум бы пришли и перестали шляться к Путину в поисках правды!
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1
кролик мерцающий в ночи , 2 октября 2016 в 13:38
У Ткачёва наверное землю хотели отобрать! Караул!!!!!! Бедного человека грабят!
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-1
кролик мерцающий в ночи , 2 октября 2016 в 13:38
У Ткачёва наверное землю хотели отобрать! Караул!!!!!! Бедного человека грабят!
Ответить 
-1
кролик мерцающий в ночи , 2 октября 2016 в 13:39
У Ткачёва наверное землю хотели отобрать! Караул!!!!!! Бедного человека грабят!
Ответить 
-1
кролик мерцающий в ночи , 2 октября 2016 в 13:39
У Ткачёва наверное землю хотели отобрать! Караул!!!!!! Бедного человека грабят!
Ответить 
-1
кролик мерцающий в ночи , 2 октября 2016 в 13:39
У Ткачёва наверное землю хотели отобрать! Караул!!!!!! Бедного человека грабят!
Ответить 
0
Konst Konst , 2 октября 2016 в 13:40
Сходили к путину. Теперь, я думаю, попустит ходоков к хорошему царю. Хотя вряд ли.
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