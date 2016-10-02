У мужчины, задержанного по подозрении в нападении на синагогу в Москве, диагностирована шизофрения, передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанный стоит на учете в психоневрологическом диспансере по месту жительства.

По словам собеседника агентства, мужчина работает в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.

«Мы не можем подтвердить, что напавший на синагогу имеет какое-то отношение к нашему университету. Мы даже не знаем фамилию нападавшего, как можно что-то комментировать», — прокомментировали информацию в университете.

Накануне вечером мужчина ворвался в синагогу с пистолетом и канистрой бензина. Он угрожал сжечь здание. Пострадал охранник, который попытался помешать мужчине пройти в синагогу.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России (Хулиганство).