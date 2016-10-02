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206 Великобритания пообещала начать Brexit до марта 2017 года
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала начать процедуры выхода из Европейского союза до марта 2017 года, передает Би-би-си.
Она также отметила, что один из основных приоритетов ее политики — сохранение хороших отношений со странами Евросоюза.
В августе СМИ сообщали, что Великобритания может отсрочить Brexit до конца 2019 года. Причиной этому могла послужить неготовность министерств, задействованных в процедуре.Среди причин также называли выборы президента Франции и депутатов немецкого Бундестага в следующем году.
Напомним, 24 июня стали известны результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС. Более половины (52%) проголосовали за отделение от Евросоюза. Теперь Лондон должен активировать статью 50 Лиссабонского договора, которая официально запускает процесс выхода страны из Европейского союза.
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